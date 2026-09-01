Genética pura e rusticidade elevam valor na pecuária moderna

Depois de décadas presentes na pecuária gaúcha, as raças sintéticas vivem um novo momento de expansão entre os criadores do Rio Grande do Sul. De olho no mercado do Brasil Central, produtores ampliaram os investimentos em cruzamentos que combinam características de raças britânicas com a rusticidade e a adaptação dos zebuínos. A estratégia busca ampliar as possibilidades de comercialização e melhorar a rentabilidade da atividade. O bom momento da pecuária, com a retomada dos preços e a valorização dos terneiros também colabora para movimentar o setor. Esse cenário refletiu no número de animais resultantes de cruzas, inscritos na 49ª Expointer. O Brangus aumentou em 31,76% o número de participantes, de 148 em 2025 para 195 nesta edição. Já o Braford teve aumento de 1,95%, de 154 para 157 animais.
Depois de décadas presentes na pecuária gaúcha, as raças sintéticas vivem um novo momento de expansão entre os criadores do Rio Grande do Sul. De olho no mercado do Brasil Central, produtores ampliaram os investimentos em cruzamentos que combinam características de raças britânicas com a rusticidade e a adaptação dos zebuínos. A estratégia busca ampliar as possibilidades de comercialização e melhorar a rentabilidade da atividade. O bom momento da pecuária, com a retomada dos preços e a valorização dos terneiros também colabora para movimentar o setor. Esse cenário refletiu no número de animais resultantes de cruzas, inscritos na 49ª Expointer. O Brangus aumentou em 31,76% o número de participantes, de 148 em 2025 para 195 nesta edição. Já o Braford teve aumento de 1,95%, de 154 para 157 animais.