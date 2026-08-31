Pesquisas são estratégicas para evolução do agronegócio, afirma prefeito de Esteio

Ao falar sobre a importância da pesquisa para o agronegócio, Costella destacou a mudança na realidade do produtor rural desde o início da premiação “de 30 anos para cá, a evolução aconteceu: mecanização, a evolução na produtividade, ciência, tecnologia, o produtor com uma outra visão, o agricultor também com uma outra visão”, afirmou.
Para o prefeito, a transformação tecnológica torna ainda mais importante a valorização de pesquisadores, profissionais e instituições que contribuem para o desenvolvimento do setor “cabe a nós, que estamos à frente dos processos, valorizar isso”, afirmou Costella durante o evento.
Costella também citou iniciativas desenvolvidas pela Prefeitura de Esteio, como o Hub Agro, como parte de um ecossistema que conecta pesquisa, inovação e atividade econômica.
O prefeito afirmou ainda que teve a oportunidade de conversar com alguns dos pesquisadores e técnicos agraciados e conhecer os trabalhos apresentados. Para ele, a diversidade das pesquisas demonstra a conexão entre conhecimento científico e os desafios enfrentados pelo setor produtivo.
“Pudemos entender um pouquinho do trabalho de cada um, o que eles apresentaram, o que aprimoraram e qual foi o foco de cada um”, relatou.
Realizado há três décadas, o Prêmio O Futuro da Terra reconhece pesquisadores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento sustentável do agronegócio e para a produção de conhecimento aplicado às atividades do campo. Para o prefeito de Esteio, a importância da iniciativa está também em reconhecer não apenas os resultados das pesquisas, mas o esforço necessário para desenvolvê-las.
“O Jornal do Comércio cria um protagonismo quando evidencia este prêmio aos agraciados”, afirmou.