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CapaExpointerAgricultura Familiar

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 00:05

Menina dos olhos do público e das vendas

Público durante a Expointer 2026.

Público durante a Expointer 2026.

/Dani Villar/Especial/JC
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O pavilhão da agricultura familiar, um dos espaços mais cobiçados da Expointer, chega a mais uma edição batendo recorde de participantes e recheado de novidades. Neste ano, a área conta com 509 expositores de 216 municípios, um crescimento em relação ao ano passado, quando 456 agroindústrias participaram da mostra. Confira na página 2 o que tem de novidade nos estandes.
O pavilhão da agricultura familiar, um dos espaços mais cobiçados da Expointer, chega a mais uma edição batendo recorde de participantes e recheado de novidades. Neste ano, a área conta com 509 expositores de 216 municípios, um crescimento em relação ao ano passado, quando 456 agroindústrias participaram da mostra. Confira na página 2 o que tem de novidade nos estandes.

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