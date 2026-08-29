Dia C mobiliza mais de 6 mil pessoas em ações no RS

A mobilização do Dia de Cooperar (Dia C) beneficiou mais de 6 mil pessoas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul neste sábado (29), segundo levantamento parcial do Sistema Ocergs. Na Expointer, em Esteio, a iniciativa ganhou uma programação própria na Casa do Cooperativismo, com atividades voltadas principalmente às famílias que visitaram o parque.
Ao longo do dia, centenas de pessoas passaram pelo espaço, conforme a entidade. Participaram das ações Instituto Unimed, Sicredi, Instituto Unicred, Sicoob, Cresol e CCGL. A programação incluiu atividades educativas, distribuição de materiais e ações recreativas para crianças.
O Dia C reúne iniciativas de responsabilidade social desenvolvidas por cooperativas em diferentes áreas. Segundo o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, a mobilização busca dar visibilidade a trabalhos que não se restringem à data. “O Dia C dá visibilidade a ações sociais que as cooperativas realizam durante todo o ano. Aqui na Expointer, mostramos um pouco dessa atuação e aproximamos o cooperativismo da comunidade”, afirma.
Em 2026, o Fundo Social do Sistema Ocergs destinou R$ 3 milhões em recursos do Sescoop/RS para 15 projetos sociais de cooperativas gaúchas.
Entre os visitantes da Casa do Cooperativismo estava o professor Thiago Luciano Ledur, de Novo Hamburgo. Ele trabalha com projetos de vida e educação financeira e viu na programação a possibilidade de obter informações para utilizar com os estudantes. “Aqui conseguimos captar informações e pensar em formas de levar esse conhecimento para a sala de aula”, relata.
A bibliotecária Juliana Knuppe, de Sapiranga, visitou o espaço acompanhada do marido e das três filhas. Segundo ela, a família já consumia produtos de cooperativas e conhecia o selo SomosCoop. A passagem pela Casa, afirma, também chamou atenção para o tema das finanças. “Saímos sensibilizados para trabalhar mais essa questão da educação financeira”, conta.
Além das atividades realizadas na Expointer, cooperativas promoveram ações do Dia C em diferentes municípios gaúchos. O balanço de mais de 6 mil pessoas alcançadas ainda é parcial, conforme o Sistema Ocergs.