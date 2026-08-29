Sabores inéditos são tradição no pavilhão da Agricultura Familiar da Expointer

Ana Esteves

Especial para o JC

Durante a 49ª Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar mantém a tradição de apresentar produtos diferenciados e inéditos, valorizando sabores únicos oriundos das agroindústrias familiares de diferentes regiões do Estado. Entre as novidades desta edição, está a cachaça Sete Pragas, da destilaria L’Onore de Nova Pádua, que conjuga as sete ervas daninhas mais comuns no Estado com a bebida da moda, o Fernet.

A ideia é transformar o que é visto como um problema em ingrediente e, ao mesmo tempo, em símbolo da identidade gaúcha. A composição reúne espécies como picão, guanxuma, roseta e outras ervas selecionadas pelo produtor.

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O conceito do produto parte justamente das características dessas plantas, consideradas resistentes e difíceis de eliminar. “Tu pode controlar, mas acabar nunca”, resume o proprietário da marca, Anderson Maróstica.

A ideia foi associar essa capacidade de resistência à trajetória do gaúcho, marcada pela força, perseverança e capacidade de recomeçar.

Algumas das plantas utilizadas são tradicionalmente associadas a propriedades anti-inflamatórias, embora o produto seja apresentado principalmente como uma bebida digestiva.

Linguiça de copa com figo aposta no agridoce para conquistar consumidores

Elisete criou o embutido em busca de um produto agridoce, que conquistasse um público diferenciado DANI VILLAR/ESPECIAL/JC

Uma combinação entre a nobreza da carne suína e a doçura do figo é a aposta da agroindústria Embutidos Bés, de Veranópolis, para conquistar espaço no mercado de produtos diferenciados. Lançada oficialmente na Expointer deste ano, a linguiça suína defumada de copa com figo foi criada a partir de uma receita que combina 60% de carne suína, 20% de copa e 20% de figo.

A copa, considerada um corte nobre do suíno, é utilizada para conferir maior sofisticação ao produto, enquanto o figo acrescenta o toque adocicado que caracteriza a receita. “Queríamos inventar alguma coisa diferente. Surgiu a ideia de fazer uma linguiça suína defumada de copa com figo. A copa é uma nobreza e quisemos unir isso à doçura do figo”, explica a proprietária da agroindústria, Elisete Benatto Bés.

A expectativa com a novidade vai além da venda direta ao consumidor, durante a Expointer, pois a empresa também pretende utilizar a feira como vitrine para apresentar o produto a outros compradores e ampliar a possibilidade de negócios. A combinação de ingredientes e o posicionamento mais gourmet são vistos como diferenciais para alcançar consumidores interessados em produtos de maior valor agregado.

Pedidos de clientes inspiram lançamentos de agroindústria de Paraí

Raquel aposta na mistura de sabores intensos para conquistar o paladar dos clientes Dani Villar/Especial/JC

O feedback dos consumidores é uma das principais fontes de inovação para a agroindústria Casa do Sabor, de Paraí, que chega à Expointer deste ano com três lançamentos. As novidades foram desenvolvidas a partir de pedidos e sugestões recebidos ao longo dos 16 anos de participação em feiras, mostrando como a relação direta com o público pode orientar a ampliação do portfólio e a criação de novos produtos.

O principal lançamento é o molho pesto de pinhão e rúcula, que reúne dois ingredientes bastante associados aos hábitos alimentares do gaúcho: “o pinhão, considerado um ingrediente representativo da cultura local, ganha a companhia da rúcula, resultando em um molho de sabor marcante. A combinação pode ser utilizada para acompanhar carnes e outros pratos”, afirma a proprietária da Casa do Sabor, Raquel Pellegrini.

Outra novidade é a geleia de figo com nozes sem adição de açúcar que chega para agregar mais um diferencial aos mais de 14 sabores na linha zero açúcar. A demanda dos clientes também deu origem à geleia de butiá com especiarias, que incorpora canela e outros temperos, tradicionalmente utilizados pela agroindústria nas frutas em calda, buscando resgatar sabores e memórias afetivas ligadas à fruta.

Lavanda se une às nozes em novos produtos artesanais

Vera optou por adicionar lavanda às receitas com nozes, como nova opção de especiaria Dani Villar/Especial/JC

A combinação entre nozes e lavanda é a aposta de uma família de produtores rurais de Arroio do Tigre para a Expointer 2026. Tradicionalmente dedicada à produção de alimentos à base de noz-pecã, a Skyllo Nozes decidiu inovar e incorporar a flor aos produtos, criando uma linha que reúne sabor e aroma marcantes.

A proprietária da agroindústria, Vera Lúcia Schubert Bilham, conta que a ideia surgiu quase por acaso, pois o cultivo da lavanda já fazia parte dos planos da família e, a partir disso, veio a proposta de testar a combinação com as nozes. Depois de diversos experimentos e da boa receptividade do público em uma feira realizada em Santa Maria, os produtos ganharam espaço no portfólio e chegam à Expointer como lançamentos deste ano.

Entre as novidades estão o camafeu de nozes com lavanda, a versão em formato de rosa com recheio de nozes e lavanda, o pé de moça de nozes com lavanda e o puff de nozes com a flor. A linha também inclui a tradicional noz caramelizada e, neste ano, uma versão aromatizada com lavanda.

Caldas de frutas transformam bebidas e aproveitam produção da propriedade

Bescow apresenta novas versões das caldinhas brilhantes para drinks e águas saborizadas DANI VILLAR/ESPECIAL/JC

Transformar frutas produzidas na própria propriedade em ingredientes para drinks é a proposta da linha de caldas desenvolvida pela Produtos Coloniais Sobucki, de Sete de Setembro. Inspiradas nos xaropes utilizados na preparação de bebidas, as caldas são feitas a partir da extração das próprias frutas e podem ser utilizadas de diferentes formas, seja em água com gás, bebidas saborizadas ou na elaboração de drinks com gin, espumante, uísque e outras bebidas.

A linha reúne cerca de 15 sabores e contempla desde frutas tradicionais, como laranja e maçã, até opções regionais e exóticas, como pitanga e butiá. Também há combinações especiais, como gengibre com mel, utilizada na preparação do Moscow Mule e morango.

A matéria-prima vem da própria propriedade, onde a família também produz sucos e geleias, buscando aproveitar integralmente as frutas cultivadas. Segundo o proprietário da Sobucki, Guilherme Bescow, a novidade apresentada na Expointer é o brilho comestível desenvolvido especialmente para bebidas. A calda já havia sido lançada em 2024, mas agora ganhou uma versão que incorpora partículas de brilho à bebida.