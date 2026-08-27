Música e tradição gaúcha ganham espaço na programação cultural da 49ª Expointer

A programação cultural da 49ª Expointer
terá música, dança e manifestações da tradição gaúcha como atrações ao longo dos nove dias de feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. As atividades começam no sábado (29) e seguem até o domingo (6 de setembro), com apresentações distribuídas principalmente durante a tarde e o início da noite.
Entre os destaques estão o 2º Festival Cultural do Parque Assis Brasil
, o Projeto Estrada Cultural
e o Projeto Mostra Musical da Expointer 2026
. A agenda reúne grupos de dança ligados ao tradicionalismo e nomes conhecidos da música regional e nativista.
A abertura, no dia 29, terá apresentação do Grupo de Danças do CTG Rancho da Saudade
, às 14h, seguida por Marcello Caminha
. Pelo Projeto Estrada Cultural, o público poderá acompanhar o Grupo Tagarrado, às 15h30, e Beto Caetano, às 16h30. A programação musical do primeiro dia termina com Sina Fandangueira, às 17h30, e João Luiz Corrêa, às 18h30.
No domingo (30), a agenda inclui o Grupo de Danças do CTG Rodeio de Encruzilhada, Ricardo Comasseto, Os Tiranos e Walther Morais. Na Mostra Musical da Expointer, as atrações serão Juliana Spanevello, às 17h, e Joca Martins, às 18h.
A programação continua na segunda-feira (31), com apresentações do Grupo de Danças do CTG Gildo de Freitas, Luciano Maia, Marcelo Cachoeira e Rogério Melo. Na terça-feira (1º de setembro), estão previstos o Grupo de Danças Folk D’Espora, Thales Felix, Os Chacreiros, Pedro Ernesto Denardin e Capitão Faustino.
Na quarta-feira (2), o público poderá assistir a Edison Gaúcho e Grupo Força Gaúcha, Bruno Aires, Érlon Péricles, Hermanos Guedes e Cristiano Quevedo. Já na quinta-feira (3), a programação reúne o Grupo de Danças do CTG Brazão do Rio Grande, Jorge Bertussero, Guri de Uruguaiana, Angelo Franco e Jorge Guedes
.
A sexta-feira (4) terá Agrupamento Biriva Tranca-Fio, Renato Borghetti, Nenito Sarturi, Leandro Rodrigues e Daniel Torres. No sábado (5), as atrações incluem o Grupo de Danças Querência Amada, Aluisio Rockembach, Shana Muller, Tchê Guri, Mauro Moraes e Luiza Barbosa
.
No encerramento da programação, no domingo (6), estão previstos o Grupo de Danças do CTG Independência Gaúcha, Elmer Fagundes, João de Almeida Neto, Eliandro Luz e Grupo Oh de Casa, Nicole Carrion e Elton Saldanha.
Confira a programação completa:
29/08 -SÁBADO
2º FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL
14:00- Grupo de Danças do CTG Rancho da Saudade
14:30 - Marcello Caminha PROJETO ESTRADA CULTURAL
15:30- Grupo Tagarrado
16:30- Beto Caetano PROJETO MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2026
17:30- Grupo Sina Fandangueira
18:30- João Luiz Corrêa
30/08-DOMINGO 2º FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL
14:00- Grupo de Danças do CTG Rodeio de Encruzilhada
14:30- Ricardo Comasseto PROJETO ESTRADA CULTURAL
15:00- Os Tiranos
16:00- Walther Morais PROJETO MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2026
17:00- Juliana Spanevello
18:00- Joca Martins
31/08 - SEGUNDA-FEIRA 2º FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL
14:00- Grupo de Danças do CTG Gildo de Freitas
14:30- Luciano Maia PROJETO MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2026
15:30- Marcelo Cachoeira
16:30- Rogério Melo
01/09 - TERÇA-FEIRA 2º FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL
14:00- Grupo de Danças Folk D´Espora
14:30- Thales Felix PROJETO ESTRADA CULTURAL
15:30- Os Chacreiros PROJETO MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2026
16:30- Pedro Ernesto Denardin
17:30- Capitão Faustino
02/09 - QUARTA-FEIRA 2º FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL
14:00- Edison Gaúcho e Grupo Força Gaúcha
14:30- Bruno Aires PROJETO ESTRADA CULTURAL
15:00- Érlon Péricles PROJETO MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2026
16:00- Hermanos Guedes
17:00- Cristiano Quevedo
03/09 - QUINTA-FEIRA 2º FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL
14:00- Grupo de Danças do CTG Brazão do Rio Grande
14:30- Jorge Bertussero PROJETO ESTRADA CULTURAL
15:00-Guri de Uruguaiana PROJETO MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2026
16:00- Angelo Franco
17:00- Jorge Guedes
04/09 - SEXTA-FEIRA 2º FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL
14:00- Agrupamento Biriva Tranca-Fio
14:30- Renato Borghetti PROJETO ESTRADA CULTURAL
15:30- Nenito Sarturi PROJETO MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2026
16:30- Leandro Rodrigues
17:30- Daniel Torres
05/09 -SÁBADO 2º FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL
14:00- Grupo de Danças Querência Amada
14:30- Aluisio Rockembach PROJETO ESTRADA CULTURAL
15:00- Shana Muller
16:00- Tchê Guri PROJETO MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2026
17:00- Mauro Moraes
18:00- Luiza Barbosa
06/09 -DOMINGO 2º FESTIVAL CULTURAL DO PARQUE ASSIS BRASIL
14:00- Grupo de Danças do CTG Independência Gaúcha
14:30- Elmer Fagundes PROJETO ESTRADA CULTURAL
15:00- João de Almeida Neto
16:00- Eliandro Luz e Grupo Oh de Casa PROJETO MOSTRA MUSICAL DA EXPOINTER 2026
17:00- Nicole Carrion 18:00- Elton Saldanha