Porto Alegre,

CapaExpointerSaúde

Publicada em 05 de Setembro de 2025 às 16:46

Unimed construirá novo pronto-atendimento em Porto Alegre

Informação foi detalhada por Márcio Pizzato durante visita à Casa do JC na Expointer

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Mauro Belo Schneider
Mauro Belo Schneider Editor-executivo
Graças à grande demanda da população por serviços de saúde, a Unimed Porto Alegre pretende construir um novo pronto-atendimento na cidade. A informação foi antecipada pelo presidente Márcio Pizzato durante visita à Casa JC na Expointer.
“Já estamos com a decisão tomada de ter. Vamos fazer”, prometeu o executivo, sem confirmar o endereço do projeto. “O que a Unimed não pode é vender e não entregar”, emendou.
Pizzato detalha que será um pronto-atendimento de qualidade e com serviços rápidos para os beneficiários. “Muitas vezes as pessoas ficam em filas de emergências.”
A Unimed Porto Alegre atua com três unidades dentro do Parque de Exposições Assis Brasil e em ocorrências antes, durante e no pós-feira, já que há incidentes nos trabalhos de montagem e desmontagem.

