Unimed construirá novo pronto-atendimento em Porto Alegre

Graças à grande demanda da população por serviços de saúde, a Unimed Porto Alegre pretende construir um novo pronto-atendimento na cidade. A informação foi antecipada pelo presidente Márcio Pizzato durante visita à Casa JC na Expointer.

“Já estamos com a decisão tomada de ter. Vamos fazer”, prometeu o executivo, sem confirmar o endereço do projeto. “O que a Unimed não pode é vender e não entregar”, emendou.

Pizzato detalha que será um pronto-atendimento de qualidade e com serviços rápidos para os beneficiários. “Muitas vezes as pessoas ficam em filas de emergências.”

A Unimed Porto Alegre atua com três unidades dentro do Parque de Exposições Assis Brasil e em ocorrências antes, durante e no pós-feira, já que há incidentes nos trabalhos de montagem e desmontagem.