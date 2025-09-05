BRDE projeta cerca de R$ 500 milhões em contratos na Expointer

O presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Ranolfo Vieira Júnior, prevê repetir o volume de negócios de 2023 nesta 48ª Expointer. Naquele ano, o montante chegou a R$ 518 milhões.

Em 2024, por conta do momento pós-enchente, a cifra foi de R$ 647 milhões. A Expointer, para o banco, é o momento de encontrar os clientes, já que todos participam do evento em Esteio.

“Aqui concretizamos negócios que já estavam sendo maturados há meses”, explicou, durante visita à Casa JC na Expointer, quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Ranolfo revelou, ainda, que a partir do lançamento do programa Energia Forte no Campo, lançado por Eduardo Leite, duas empresas procuraram o BRDE para financiamento. "Só esses dois projetos representam R$ 400 milhões, e não estão contabilizados, pois vão fechar daqui a uns 90 dias", comentou.

O balanço total dos negócios do BRDE na Expointer será divulgado no próximo domingo.