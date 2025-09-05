Leite recebe encarregado de negócios dos EUA durante a Expointer

O governador Eduardo Leite recebeu, nesta sexta-feira (5), durante a Expointer, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, em encontro realizado a pedido do Consulado Americano em Porto Alegre. O diálogo destacou a longa parceria entre Brasil e Estados Unidos, com foco na convergência de interesses comerciais e no fortalecimento de novas oportunidades de investimento no Rio Grande do Sul.

Na reunião, o governador apresentou as preocupações do Estado em relação às tarifas impostas pelo governo norte-americano sobre exportações brasileiras. Leite destacou o impacto direto sobre setores estratégicos da economia gaúcha, em especial as indústrias de armamentos e de calçados, duas das mais afetadas pela medida, que juntas empregam dezenas de milhares de trabalhadores no Estado.

Tanto o governador quanto o diplomata americano reforçaram a disposição para o diálogo e a confiança na capacidade de entendimento entre os dois países. “O objetivo comum precisa ser preservar a relação histórica de benefício mútuo no comércio bilateral, garantindo segurança jurídica e condições estáveis para empresas”, afirmou Leite.

Escobar ressaltou que tem se reunido com representantes do setor privado para coletar informações e transmiti-las ao governo dos EUA, reforçando o interesse em ampliar a presença e o investimento de empresas americanas no RS.

Também participaram do encontro o cônsul dos Estados Unidos em Porto Alegre, Jason Green; o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edvilson Brum; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo; a secretária da Fazenda, Pricilla Santana; e o diretor-presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki.