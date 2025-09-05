Presidente da OAB/RS recebe medalha Assis Brasil na Expointer

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RS), Leonardo Lamachia, recebeu a Medalha Assis Brasil durante a Expointer. A distinção foi entregue pelo governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (5) durante solenidade na Tribuna de Honra no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Lamachia disse que recebia a distinção com imensa honra e alegria. "Tenho grande admiração por esse que foi um dos mais notáveis homens públicos do Brasil", comenta.

Lamachia afirmou que Joaquim Francisco de Assis Brasil foi advogado, político, pecuarista, diplomata e patrono da agricultura moderna do País. "Assim como ele, sou advogado e pecuarista, e dediquei grande parte da minha vida à Expointer e a este Parque que leva o seu nome", ressalta. Lamachia destaca que, por isso, a homenagem tem um significado especial: celebra não apenas a trajetória de Assis Brasil, mas também o meu amor pela advocacia, pela criação de animais, pela Expointer e, sobretudo, pelo Rio Grande do Sul", acrescenta.

Lamachia foi reeleito para presidir a OAB-RS no triênio 2025-2027, com 77% dos votos. É advogado, especializado nas áreas de direito empresarial e constitucional, e sócio da Lamachia Advogados, quinta geração da família no Direito. A Medalha Assis Brasil, instituída em 1973, é a mais alta distinção concedida pelo Rio Grande do Sul em reconhecimento a indivíduos que, com excepcional mérito, contribuíram para o desenvolvimento das áreas agrícola e pecuária. É o legado de Joaquim Francisco de Assis Brasil, patrono da agricultura sul-rio-grandense, que inspira a condecoração - símbolo de inovação, produtividade e compromisso com o campo.

Além de Lamachia, neste ano foram homenageados o presidente da Febrac e da Gadolando, Marcos Tang, o diretor da Seapi Paulo Roberto da Silva e o presidente da CNA, João Martins, que já recebeu a distinção quando esteve em Porto Alegre, no dia 31 de agosto.