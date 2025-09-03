Produção local de biocombustível manterá mais grãos no Estado

Thiago Copetti, especial

Com a ampliação dos investimentos brasileiros e gaúchos na produção de biocombustíveis, diferentes benefícios serão agregados à economia local. Apesar de ampliar a disputa de grãos como milho e soja como fonte de alimentação a aves e suínos, pode haver ganhos até mesmo para estas culturas. E, mais ainda, para a economia e para os cofres públicos.



O maior volume de processamento manterá em solo nacional milhões de toneladas de grãos que ainda hoje são exportados e beneficiados em outros países – onde geram renda, impostos e empregos. Mesmo que a produção de biocombustível possa aumentar a disputa pelo grão entre a indústria e avicultura e a suinocultura, o uso mais eficiente deste insumo permite que sobras do processo retornem aos animais como farelo.

Mercado interno aquecido – avalia o secretário estadual da Agricultura, Edevilson Brum – se reflete na possibilita de aumento da área de plantio no Rio Grande do Sul, onde o agro responde por cerca de 40% do PIB. “Isso significa que a partir de novos empreendimentos e com a ampliações da B8, por exemplo, vamos aumentar ainda mais a nossa correlação com a lavoura dentro do PIB”, explica Brum.



Geração de emprego, oportunidade de negócios ainda inexistente e a arrecadação de impostos complementam a lista de ganhos agregados à produção de biocombustíveis no Estado. “Se você colher o equivalente a R$ 1 na lavoura de soja, de trigo, de milho ao final da cadeia isso vai representar R$ 5. É quase um real para um dólar”, compara Brum.



Com o avanço do segmento, ressalta o secretário, o governo gaúcho começa a estruturar programas de apoio ao setor, em necessidades antes inexistentes. Brum explica que o apoio ao desenvolvimento dessa atividade industrial ainda é nova e está sendo mapeado pelo Estado.



Com investimento estimado em R$ 1,25 bilhão, o empreendimento representa não apenas a industrialização da produção, mas também um forte estímulo à expansão e valorização do cultivo de soja no Estado. A usina terá capacidade para processar 3 mil toneladas por dia, o que representa 40% da produção atual das cooperativas envolvidas — volume que tende a crescer com o aumento da demanda local por matéria-prima.

A unidade, formada sob o nome Soli3 (constituída em 2024), terá potencial para beneficiar 1,1 milhão de toneladas de soja por ano, transformando o grão em biodiesel, glicerina, farelo e casca de soja peletizada. Essa diversificação de produtos amplia as possibilidades de mercado e gera valor agregado ao que é produzido no campo, criando um ciclo virtuoso que incentiva o produtor rural a investir ainda mais em produtividade e tecnologia.



Pioneira na produção de biocombustível no Estado, a BE8, de Passo Fundo, mudou o cenário da produção regional de milho e agora é a grande aposta para fomentar também o trigo. Uma nova unidade em construção e com inauguração prevista para o final de 2026 exigirá R$ 1,2 bilhão em aportes e irá gera, além de combustíveis de cereal, uma nova linha de rações.



“Mais indústrias de beneficiamento no Estado não significa mais concorrência, mas mais força e desenvolvimento se agirmos em conjunto”, comemora o Erasmo Battistella, fundador e CEO da fabricante de Passo Fundo.



Ao mesmo tempo que projeto processar 1,5 tonelada de trigo e outras culturas, a BE8 começará a comercializar ração animal para o mercado interno e externo. O chamado glúten vital, por exemplo, será exportado para o Chile, onde a produção pesqueira é base da economia.



“Um dos diferenciais é que o glúten vital não afunda e, ao boiar, não tem desperdício e pé melhor aproveitado pelos peixes e camarões”, explica Kênia Meneguzzi, executriva da área comercial da BE8.