Arrozeiros devem retrair plantio em 5,1% para elevar preços

A área semeada com arroz irrigado para a safra 2025/2026, no Rio Grande do Sul, deve ter uma retração de 50 mil hectares em relação ao ciclo 2024/2025. O recuo esperado é de 5,17%, passando de 970 mil para 920 mil hectares. Os dados de intenção de plantio foram divulgados nesta segunda-feira (1º) pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). O setor, assim, espera melhorar os preços, prejudicados por estoques elevados, e equilibrar os custos.
Na colheita deste ano o destaque foi a produtividade, de 9,04 mil quilos por hectare, a melhor desde 2022. Já o plantio de soja nas chamadas terras baixas, predominantes na Metade Sul do Estado, deve ter incremento de 12% neste ano - passando de 375 mil ha para 420,7 mil ha. O movimento reforça a tendência de diversificação no uso das terras baixas, alternando arroz e soja conforme condições de mercado e custos de produção.
Para este trimestre, quando se inicia o plantio, a probabilidade de ocorrência de La Niña é de 52%, com maior chance de ocorrência mais próximo a dezembro, com um período neutro para o início do verão. O cenário climático para a safra 2025/2026, assim, tende a ser similar ao observado na safra 2024/2025.