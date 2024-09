Lactalis investirá R$ 100 milhões para expandir operação no RS

A Lactalis, multinacional francesa de produtos lácteos, vai investir R$ 100 milhões em 2025 na ampliação das operações nas suas cinco plantas industriais instaladas no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito pelo presidente da empresa no Brasil, Roosevelt Júnior, em reunião com o governador Eduardo Leite na Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, na noite desta quinta-feira (29/8).

O governador disse que o anúncio é uma demonstração de confiança no futuro do RS. “Nosso Estado se reafirma como um lugar para investir e expandir negócios. Esse investimento importante vai significar mais geração de emprego, renda e desenvolvimento para as regiões que serão beneficiadas e para todo o Rio Grande do Sul”, disse

A Lactalis está instalada nas cidades de Ijuí, Santa Rosa, Teutônia e Três de Maio, nesta última com duas plantas. Roosevelt Júnior destacou a importância do Rio Grande do Sul para a produção da empresa no Brasil, e disse que a catástrofe meteorológica não causou nenhuma hesitação sobre a expansão de investimentos nas plantas em território gaúcho. “Estamos muito contentes em poder expandir nossos negócios no Estado. O Rio Grande do Sul é muito relevante para a nossa companhia, e contamos sempre com a parceria do governo estadual”, afirmou.

A expansão inclui novas linhas de produção, sendo uma de queijo processado em Santa Rosa, de Whey em Teutônia e de muçarela em Três de Maio, além do aumento da capacidade de geração de energia para ampliar a produção de queijo prato em Ijuí.