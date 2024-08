Setor de máquinas chega forte na Expointer, apostando na resiliência do RS

Com uma agenda intensa de compromissos comerciais ao longo do ano, as indústrias de máquinas agrícolas foram um dos principais fatores para a realização da Expointer deste ano no período tradicional. Afinal, o adiamento da mostra impactaria no calendário de eventos futuros, e muitas teriam de escolher em quais estariam presentes. Mas, também por isso, as empresas chegam entusiasmadas com o ambiente de superação e trazem novidades ao Parque Assis Brasil, em Esteio. Confira algumas das estrelas de metal da 47ª edição da mostra. LEIA TAMBÉM: Expointer é oportunidade de retomada para as agroindústrias gaúchas A Yanmar, multinacional japonesa fabricante de máquinas compactas para atender produtores rurais de pequeno e médio porte, reúne tratores que vão de 24cv até 105cv de potência, e tem como destaque o modelo YM 347, agora com fabricação nacional, que pode ser adquirido pelos programas Finame do BNDES e Pronaf pelo Mais Alimentos. Além disso, também expõe a menor colheitadeira de grãos comercializada no Brasil, a única classe 2. O portfólio também reúne máquinas do setor de construção civil, motores industriais e grupos geradores, que atendem o setor agrícola. De acordo com o gerente Comercial Agrícola da empresa, Fernando Figueiredo, o agronegócio brasileiro, apesar dos desafios, segue resiliente. "O Estado do Rio Grande do Sul, especialmente, mesmo com as variações climáticas e interrupções na produção de aves, se manteve forte e aquecido, demonstrando uma capacidade notável de adaptação para superar obstáculos e garantir a continuidade das atividades produtivas. Pela diversificação de culturas, acreditamos que os investimentos em mecanização serão mais uma vez positivos nesta edição da Expointer", afirma.



Massey Ferguson apresenta colheitadeira

Máquina híbrida HD proporciona 25% a mais de capacidade de rampa /MASSEY FERGUSON/DIVULGAÇÃO/JC

A Massey Ferguson, marca pertencente ao Grupo AGCO, leva como destaque à mostra a colheitadeira híbrida HD, com a exclusiva transmissão Heavy Duty, que proporciona até 25% a mais de capacidade de rampa, mesmo em terrenos com elevada inclinação. As máquinas facilitam a colheita, execução de manobras e deslocamento nas diferentes condições de topografia e culturas, sem a necessidade de trocar marchas. O sistema de transmissão, a redução final (conjunto de engrenagens localizado nos eixos dianteiros) e as novas bombas e motores hidráulicos permitem que a máquina mantenha o trajeto, sem precisar desviar de aclives, favorecendo a economia de combustível e o desempenho, resultando em maior produtividade. De acordo com o gerente de Vendas, Ordely Júnior, a participação na Expointer reforça o compromisso da Massey Ferguson em oferecer soluções inovadoras. "Estamos entusiasmados em apresentar nossas novas tecnologias e equipamentos, que visam aumentar a produtividade e a sustentabilidade no campo. A agricultura familiar e os pequenos e médios produtores têm se destacado graças às múltiplas atividades dentro das propriedades, que ajudam a mitigar riscos e garantir rentabilidade."



Case IH lança novidade na linha de colheitadeiras de menor porte

Colheitadeira Axial Flow, da Case IH, será apresentada pela primeira vez na Expointer este ano /CASE IH/DIVULGAÇÃO/JC

A colheitadeira Axial-Flow Série 160 é a grande aposta da Case IH na 47ª Expointer. O lançamento, apresentado pela primeira vez na Expointer, integra a nova série de máquinas de grãos de menor porte. A Série 160 tem renovação de 60% do seu maquinário, com destaque para o Sistema Automation e a conectividade de fábrica. O Automation já estava presente na maior linha de colheitadeiras da marca, a Série 250, e, por meio de recursos de machine learning e Inteligência Artificial, toda a operação foi reduzida a quatro modos de colheita que proporcionam simplicidade e produtividade na operação. Para isso, 12 sensores coletam dados do sistema industrial para se autorregular, encontrando o ponto exato de trabalho para cada situação e controlando automaticamente 90% das operações. Outro ponto forte da Série 160 é o novo sistema de peneira nivelante X-Flow, que garante alta performance para áreas inclinadas. Em comparação com a série anterior, a Série 160 pode alcançar um aumento de 10% no rendimento operacional, além de economizar até 11% de combustível. "Sabemos de tudo o que o Rio Grande do Sul passou nos últimos meses e acreditamos que essa edição também é uma demonstração do nosso poder de reconstrução e renovação. O produtor, mesmo cauteloso, está de olho no futuro, buscando cada vez mais produtividade e eficiência no campo e isso é possível por meio da atualização da frota e também adquirindo serviços e soluções tecnológicas, que oferecemos no nosso portfólio", comenta Juliano Vicari, gerente Comercial da Case IH na região Sul.



Trator e aplicativo são destaques da New Holland

T6.140 tem motor eletrônico, nova transmissão e cabine confortável /NEW HOLLAND/DIVULGAÇÃO/JC