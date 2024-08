JC realiza prêmio O Futuro da Terra e outros eventos

Como ocorre há quase três décadas, o Jornal do Comércio reconhecerá os estudos na aérea agropecuária brasileira durante a 47ª Expointer. Em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), promoverá a 28ª edição do Prêmio O Futuro da Terra, a partir das 19h30min do dia 26 de agosto, no auditório da Farsul, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O Futuro da Terra reconhece o trabalho de cientistas, pesquisadores, produtores rurais e empresas que, através de práticas inovadoras e sustentáveis, contribuem para o desenvolvimento do agronegócio e a preservação do meio ambiente. Este ano, haverá ainda uma homenagem especial aos arrozeiros que ajudaram na drenagem de áreas alagadas em Porto Alegre, como parte da campanha Retomada Econômica do RS.

"O Prêmio O Futuro da Terra reconhece e valoriza a inovação e a pesquisa científica no Rio Grande do Sul, destacando projetos com impacto significativo em áreas como sustentabilidade, meio ambiente e produção rural. Ao destacar o desenvolvimento científico regional, o prêmio inspira e educa a sociedade sobre a importância da ciência na produção agropecuária e na construção de um futuro mais sustentável", avalia o presidente da Fapergs, Odir Dellagostin.

Neste ano, são reconhecidos profissionais em cinco categorias, compostas por subcategorias (confira ao lado). A primeira edição do O Futuro da Terra foi em 1996, e tem entrado na agenda da Expointer como uma das premiações mais relevantes. Governadores e outros políticos costumam marcar presença.

A certificação acompanha a evolução da tecnologia. Em 2019, por exemplo, foi inserida a categoria Startup Inovadora no Agronegócio, para reconhecer empresas com foco em inovação voltada ao agronegócio.

Veja quem são os agraciados de 2024.

1. Categoria Prêmio Especial - Inovação e Tecnologia: Eduardo Furtado Flores (Ufsm)

2. Categoria Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas: David Barcellos (Ufrgs)

3. Categoria Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas - Gustavo Brunetto (Ufsm)

4. Categoria de Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas: Vitoria Di Domenico (Ufrgs)

5. Categoria Inovação e Tecnologia Rural: Carlos Eduardo Wayne Nogueira (UFPel)

6. Categoria Inovação e Tecnologia Rural: Enilson Luiz Saccol de Sá (Ufrgs)

7. Categoria Inovação e Tecnologia Rural: Mauro Schumacher (Ufsm)

8.Categoria Inovação e Tecnologia Rural: Vanessa Galli (UFPel)

9. Categoria Preservação Ambiental: Gabrielli Lewandovski (Centro Tecnológico Frederico Jorge Logeman)

10. Categoria Preservação Ambiental: João Carlos Soares (Tanac s/A)

11. Categoria Startup do Agronegócio: Mrs Bio Inovação e Tecnologia em MIP Ltda

12. Homenagem: Arrozeiros gaúchos que ajudaram na drenagem do Aeroporto Salgado Filho.