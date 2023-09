Ocupando posição privilegiada em uma das alamedas mais movimentadas da 46ª Expointer, a Casa do Jornal do Comércio viveu nove dias agitados, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

Com sua estrutura funcionando desde cedo pela manhã, o entra e sai não foi só de fotógrafos e jornalistas cobrindo as novidades da feira e do mundo do agronegócio.

Muitas visitas importantes também movimentaram o espaço do JC: personalidades do meio empresarial, lideranças políticas e nomes de destaque do agro passaram pela Casa JC para visitas, reuniões, debates e eventos especiais.

Na segunda-feira, o agito principal foi o coquetel do prêmio O Futuro da Terra, mas também teve o almoço tradicional com o Bradesco, jantares e, ao longo do dia, o cafezinho feito na hora animou as conversas, além de barrinhas da Naturale, que serviam de lanche fitness. A coluna especial de hoje destaca algumas das presenças registradas pelos nossos fotógrafos na Expointer.