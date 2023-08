O Parque de Exposições Assis Brasil também terá espaço exclusivo para a 40ª Exposição de Artesanato do Rio Grande do Sul (Expoargs), mostra já tradicional em meio à Expointer. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), por meio do Programa Gaúcho de Artesanato (PGA), estará divulgando o trabalho de 196 artesãos em 118 estandes e oficinas de demonstração de técnicas artesanais. O evento ocorrerá no Pavilhão do Artesanato do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, simultaneamente à 46ª Expointer.

Artesãos de 55 municípios irão expor e comercializar os produtos feitos de diversas matérias-primas e com a utilização de técnicas variadas. Nos estandes, os visitantes encontrarão peças de bijuteria, de couro trançado, bichos e bonecos, crochê, patchwork, tecelagem, entalhe em madeira, cutelaria, argila, pintura em tecido, biscuit, escultura em gesso, tricô, típico regional, macramê, marchetaria, resina, dobradura, vidro, metal e porongo.

Além disso, os saberes e fazeres artesanais, que são parte importante da cultura dos povos, estarão em destaque. Ainda serão realizadas no local demonstrações de técnicas artesanais, levando o público a conhecer um pouco mais da nossa cultura e a descobrir como são feitas as peças que estão à venda na feira, além de entrar em contato com os responsáveis pela perpetuação desses conhecimentos e práticas.