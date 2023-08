O prêmio O Futuro da Terra, realizado pelo Jornal do Comércio em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), chega na sua 27ª edição com o objetivo de valorizar o desenvolvimento de iniciativas que promovem a produtividade do agronegócio e a preservação ambiental no campo. O evento ocorre na Expointer, em 28 de agosto.

Quase três décadas depois da primeira edição, a premiação contempla cientistas, pesquisadores, produtores rurais, instituições e empresas que se destacam por suas iniciativas em cinco categorias: Prêmio Especial, Cadeia de Produção e Alternativas Agrícolas, Inovação e Tecnologia Rural, Preservação Ambiental e Startup do Agronegócio. Criado em 1997, o prêmio se baseia em critérios técnicos para a seleção dos agraciados. Para isso, conta com a participação do Comitê de Ciências Agrárias da Fapergs. A seleção destaca o trabalho de quem mais têm contribuído para o desenvolvimento do agronegócio e a preservação ambiental no Rio Grande do Sul, através de práticas inovadoras e sustentáveis.

Para o diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, promover uma homenagem dessa magnitude junto com a Fapergs é uma forma de incentivar os pesquisadores do agronegócio e colaborar com o desenvolvimento econômico do Estado.

"O Futuro da Terra é um prêmio que dá visibilidade para os pesquisadores, são eles que trazem benefícios para o agronegócio, como o melhoramento genético de sementes, por exemplo, mas que nem sempre são vistos dentro da cadeia produtiva. É um prêmio muito importante, que prestigia as pessoas que são fundamentais para a evolução e o melhoramento dos produtos agrícolas", explicou.

Ao longo dos anos, o prêmio O Futuro da Terra se adaptou aos novos tempos. "Temos categorias que contemplam a tecnologia no agro e também as startups, as conhecidas agrotechs, um segmento que cresceu muito nos últimos anos", observa o diretor de Operações do JC.

Para Giovanni Tumelero, ainda é possível crescer muito no setor no Estado e as pesquisas ajudam no crescimento sustentável. "Para enfrentar adversidades climáticas ou para combater pragas com controle natural, nós precisamos da pesquisa", salienta.

O diretor-presidente da Fapergs, Odir Dellagostin, concorda que "a premiação ajuda a divulgar as boas práticas do agronegócio gaúcho para o Brasil e para o mundo. Isso é importante porque o agronegócio gaúcho é um dos mais importantes setores da economia do Estado, e representa uma grande oportunidade de desenvolvimento e geração de emprego", pondera.

Para Dellagostin, o prêmio também está em consonância com as novidades no setor. "Em 2019, o empreendedorismo deu origem a uma nova categoria: Startup do Agronegócio. Portanto, o prêmio vem evoluindo seguindo as tendências do agronegócio nacional e mundial", conclui.