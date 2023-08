O governador Eduardo Leite anunciou, durante o lançamento da Expointer 2023, novos editais do programa Supera Estiagem. As duas linhas, uma focada em construção de poços e outra em subvenção a projetos de irrigação, somam R$ 86,9 milhões. Isso mostra que o tema deve estar no centro dos debates durante o evento, em Esteio.

No lançamento da mostra, em Porto Alegre, Leite afirmou que o Rio Grande do Sul teve o maior volume de perdas econômicas de 1995 a 2019 devido a eventos climáticos.

Foram R$ 41,3 bilhões, detalhou, baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os editais citados por Leite foram publicados no dia 11 de agosto no Diário Oficial do Estado. Do total, R$ 66,7 milhões serão disponibilizados a municípios para a perfuração de poços. Os R$ 20,2 milhões restantes, para subvenção a projetos de irrigação a produtores, cujo teto por beneficiário será de R$ 15 mil.

"Esperamos atender 1.350 produtores e ampliar em até 6 mil hectares a área de irrigação", afirmou. Os contratos serão firmados até o dia 30 de novembro. Leite tem expectativa que o governo federal faça aportes maiores que cheguem ao Estado.