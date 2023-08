O Brasil produz, em média, 8 milhões de quilos de lã por safra. Quase 100% deste volume sai dos campos do Rio Grande do Sul. A população ovina do Estado dá sinais de crescimento e 70% do rebanho corresponde a raças de aptidão laneira.

De olho na valorização da lã produzida no RS, as associações de criadores de Corriedale, Ideal e Merino Australiano se uniram e vão promover na Expointer 2023 o Concurso Melhor Velo Industrial.

Trata-se de uma competição que avalia a qualidade da lã para uso na indústria têxtil. Para isso, durante a feira, jurados uruguaios irão analisar o produto, desde o método de esquila até detalhes como peso, comprimento, finura e rendimento após lavado.

O resultado mostrará qual animal produziu a lã de maior qualidade e rendimento. "Esse dado contribui até mesmo para o melhoramento genético das cabanhas", afirma o presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Ideal, Milton Fernandes. Ele explica que se dois animais apresentam lã com mesma finura, porém com rendimentos diferentes ao lavado, "significa que o animal que proporciona maior rendimento poderá transmitir isso aos seus filhos".

Na primeira semana da feira, na terça e quarta, todo o processo de avaliação será realizado ao vivo no Pavilhão dos Ovinos, com presença dos jurados uruguaios. Após a esquila e avaliação, também é realizado o julgamento das carcaças, pois fica mais visível a conformação do animal.