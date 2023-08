Ana Esteves, especial para o JC

A subsecretária do Parque Assis Brasil, Elizabeth Cirne Lima, antecipa uma série de ações inovadoras que ocorrerão na mostra de Esteio. "Vamos promover um hub de inovação: mais do que lançar um prédio com placa na frente, a ideia é integrar o ecossistema de inovação, para depois ser divulgado um cronograma de entregas dos projetos oriundos dessa rede", diz Elizabeth. Outra novidade é o lançamento de um mapa atualizado do parque que poderá ser acessado via celular, a partir da leitura de QR Code disponível em pontos estratégicos da feira. O mapa atual é impresso, muito antigo e não retrata a realidade das ruas do parque. O digital vai indicar onde o visitante está, as atrações que tem ali, além de facilidades como achar os portões específicos para cada público. "É uma ferramenta que vem para facilitar o deslocamento e o acesso ao parque", diz Elizabeth. E para marcar ainda mais o tema da mostra sobre cultura da inovação, a edição de 2023 vai receber, pela segunda vez, o RS Inovation Agro, que trará inovações e startups voltados ao fomento do setor.

No tocante à infraestrutura do parque, um dos pontos de destaque é o da acessibilidade: serão disponibilizados um número de telefone e um link especificamente para cadeirantes, onde eles vão ter informações de onde estacionar, qual portão devem entrar para encontrar maior facilidade e maior suporte.

"Criamos uma rota facilitada para cadeirantes dentro do parque e uma conexão com suporte de carrinhos elétricos específicos", afirma Elizabeth. Também foi feita uma reforma em toda estrutura do telhado, vigas de sustentação, calhas e platibandas do pavilhão dos bovinos de corte, além de mais de 5 km de calçamento em todas as ruas da parte central do parque. "Só não estão pavimentados alguns estacionamentos e áreas que não são utilizadas para feira, mas o miolo do parque está completamente pavimentado."