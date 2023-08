Ana Esteves, especial para o JC

À primeira vista, os conceitos de tradição e inovação soam antagônicos e impossíveis de se complementarem. No entanto, principalmente no mundo dos negócios, aliar os dois é imprescindível para manter a competitividade em um ambiente que está cada vez mais imerso em tecnologia. A tradição envelhece sem a atualização e a tecnologia, sem a experiência da tradição, torna-se vazia. É por esse motivo que a pilcha e o QR Code andarão de mãos dadas no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a 46ª Expointer, maior feira agropecuária do Rio Grande do Sul, que acontece de 26 de agosto a 3 de setembro. Neste ano, o tema da mostra será "O que mais cresce no campo é a cultura da inovação".

A expectativa é de que a mostra seja ainda maior do que a realizada em 2022, considerada como a Expointer dos recordes de público, contabilizando mais de 800 mil pessoas e faturamento de

R$ 7,1 bilhões. O cenário favorável na economia é um dos fatores que faz os organizadores acreditarem em resultados positivos.

"Mas não podemos perder a razoabilidade, pois a edição passada teve a seu favor o fato de ser a primeira totalmente presencial, com a pandemia de Covid-19 sob controle. Todo mundo queria sair e ver gente, e isso contribuiu sobremaneira para o recorde de público", afirma o secretário estadual de Agricultura, Giovani Feltes. Ele acrescenta que o fator estiagem poderá ter efeito no ponto de vista da capitalização dos produtores, mas, ao mesmo tempo, ressalta que a sinalização de queda da taxa de juros, somada aos R$ 400 bilhões do Plano Safra, pode impulsionar os negócios.

Neste ano, o número de animais inscritos teve redução, em função da não participação das aves devido à situação de emergência sanitária, frente à gripe aviária no Estado. São 4.275 animais, dos quais 3.480 são de argola e 795 são rústicos, entre bovinos, equinos, ovinos, bubalinos e coelhos. Em 2022, foram 5.083 animais de argola e 1.285 rústicos. Dos 1.898 pequenos animais inscritos na edição passada, apenas 312 participarão. Em termos de expositores, 372 são da agricultura familiar, empreendimentos selecionados, de 174 municípios, que estarão distribuídos em 338 estandes e sete cozinhas.

São pelo menos 35 empreendimentos a mais do que no ano passado, quando 337 estiveram presentes.



