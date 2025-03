Rede de clínicas de saúde do Vale dos Sinos terá unidades em Porto Alegre e São Leopoldo

A Sant Saúde, rede de clínicas médicas com sede em Novo Hamburgo e presente na cidade de Portão, reforça a atuação na região do Vale dos Sinos com a abertura de novas unidades, uma em Porto Alegre e outra em São Leopoldo. O grupo oferece um amplo portfólio de serviços ambulatoriais, desde exames laboratoriais, de imagem e diagnósticos e mais de 20 especialidades, além de telemedicina e medicina do trabalho.

“Somos um hub de saúde. Entendemos que era um diferencial do mercado porque cada vez mais vemos na saúde o foco na especialização, mas isso não é feito de maneira preventiva e integrada, e é assim que a gente vem se posicionando no mercado”, explica Arthur Awad, diretor da Sant Saúde. Entre as especialidades oferecidas pela rede estão Cardiologia, Pediatria, Endocrinologia, Dermatologia, Clínica Médica, Fisioterapia, Gastroenterologia, Ginecologia, Neurologia, Psicologia, Oftalmologia e outras.

Em dezembro, a matriz da empresa foi atingida por um incêndio que resultou apenas em danos materiais, levando à interrupção dos atendimentos no local. O serviço foi retomado de forma parcial, e atualmente apenas os exames de Raio-X, que eram realizados no segundo andar do prédio, não foram retomados. De acordo com Awad, já foram investidos mais de R$ 500 mil na recuperação do complexo de mil metros quadrados, e a meta é retornar a operação total até o início de abril.

Com cerca de 5 mil atendimentos prestados por mês, a meta é alcançar 10 mil até o final do ano. A unidade de Novo Hamburgo, responsável por aproximadamente 80% da procura, funciona de segundas a sextas-feiras, das 7h às 19h. Já em Portão são oferecidos os mesmos serviços, porém em carga horária reduzida, com o pronto-atendimento funcionando das 7h às 12h e na parte da tarde as especialidades são feitas sob demanda. A equipe da rede é formada por 33 profissionais contratados e mais de 30 médicos terceirizados que complementam o corpo clínico.

A Sant Saúde atende tanto empresas quanto pessoas físicas. No modelo de telemedicina, o investimento mensal é de R$ 19,90. Para as consultas presenciais, há o Cartão Sant para Empresas, com custo a partir de R$ 29,90, e para o público em geral o Cartão Sant, com valores a partir de R$ 39,90. As coparticipações têm valor de R$ 50,00 para consultas no clínico geral e R$ 80,00 nas especialidades.

Sobre os planos de expansão, Awad conta que ainda não há uma data para abertura das unidades em Porto Alegre e São Leopoldo, mas a ideia é que isso ocorra entre o final deste ano e o início de 2026. Assim como nas clínicas já em operação, as novas Sant Saúde ficarão localizadas em regiões centrais. “O investimento em ambas vai ficar acima de seis dígitos”, afirma o diretor.

A rede Sant Saúde

A Sant Saúde foi fundada como Centro Clínico NH em 1988 pelo médico Bader Awad com o intuito de oferecer acesso à saúde de qualidade, com foco nas populações das classes B, C e eventualmente D. Com o passar do tempo e expansão, o grupo obteve registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para operar como plano de saúde e atuar como medicina do trabalho. Em 2022, a empresa deixou de ser uma operadora de planos de saúde, optando por manter os demais atendimentos na prestação de saúde médica.