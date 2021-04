CONTEÚDO PUBLICITÁRIO

Melnick aparece entre as cinco marcas mais inovadoras do RS





O Pontal faz parte do Hub Saúde, projeto da Melnick com o Grupo Zaffari e o Hospital Moinhos de Vento

Além de estar consolidada na liderança da categoria Construtoras da pesquisa Marcas de Quem Decide desde 2017, tanto na preferência quanto na lembrança, a Melnick, neste ano, aparece entre as cinco empresas mais lembradas na categoria Marca Gaúcha Inovadora do Rio Grande do Sul, ao lado da Randon, Marcopolo, Tramontina e Lojas Renner.

Um dos projetos que traduzem a aplicação do conceito de inovação na prática é o Hub Saúde, lançado pela Melnick em parceria com o Grupo Zaffari e o Hospital Moinhos de Vento. Os complexos reúnem consultórios e clínicas de atendimento de saúde para casos de baixa e média complexidade, moradias e espaço para compras. O primeiro foi entregue em Canoas e outros estão sendo erguidos em Porto Alegre, inclusive no emblemático Pontal do Estaleiro.

Isso tem a ver com o propósito da empresa, que não é pensar o tijolo. De querer transformar o jeito de morar, trabalhar e conviver das pessoas. A Melnick tem um departamento dedicado exclusivamente para a área de pesquisa e desenvolvimento de produtos, assim como acontece na indústria. Esses profissionais viajam visitando locais para trazer inspiração. Por isso, a empresa está sempre procurando inovar em seus empreendimentos, como na instalação de salas para recebimento de entregas (storages), áreas de coworking para reuniões e no apoio ao dia a dia da administração dos condomínios. Além de sugerir alguns eventos e serviços para potencializar as áreas comuns, não se desligando do contato com os condomínios assim que entrega a obra.

Atualmente, ao completar 50 anos, a Melnick emprega centenas de colaboradores e milhares de profissionais nos seus canteiros de obras. Como no ramo de construção os fornecedores são os mesmos para todos que atuam no mercado, a empresa considera que é a equipe por trás das decisões que faz a diferença. "A Melnick não teve uma ideia incrível, não descobriu a fórmula da Coca-Cola. A mão de obra na construção é terceirizada. O mesmo pedreiro que faz algo para a empresa faz para os meus concorrentes. Os sistemas são os mesmos. Os bancos que dão financiamento são os mesmos. Os equipamentos também. O que muda de uma incorporadora para outra são as pessoas e a busca permanente pela inovação. O líder, com seus propósitos, e o time", define Juliano Melnick, CEO da empresa.

Outra iniciativa que coloca a Melnick na cabeça do público, inclusive de fora da Capital, é o projeto I Love Poa, que inclui a adoção de sete praças e um parque, entre eles o Parcão e a Encol. A empresa é a maior adotante neste segmento do Estado.

Publicado em 26/04/2021.