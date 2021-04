CONTEÚDO PUBLICITÁRIO

Marcopolo assume liderança em quatro categorias





Desde o ano passado, como forma de enfrentar a pandemia, a Marcopolo investiu em soluções de biossegurança

A Marcopolo recebeu diversos destaques no Marcas de Quem Decide 2021, promovido pelo Jornal do Comércio em parceria com a Qualidata. A empresa está em primeiro lugar como as cinco mais lembradas e em segundo como empresa na categoria especial Marca Gaúcha Inovadora, em terceiro na categoria especial Marca Gaúcha Ambiental, em sexto entre as marcas mais lembradas e preferidas na categoria especial Grande Marca Gaúcha do Ano e entre as 10 marcas mais lembradas e preferidas na categoria excepcional Proatividade na Pandemia.

"A conquista dos reconhecimentos valida os esforços da empresa nos últimos anos em torno da inovação e da construção de uma nova Marcopolo. Esse resultado está em linha com o nosso ideal de ser uma empresa sustentável e inovadora, construindo o futuro da mobilidade e levando o que há de melhor em produtos e serviços para os clientes e passageiros", avalia Ricardo Portolan, diretor de Operações Comerciais Mercado Interno e Marketing da Marcopolo.

Sediada em Caxias do Sul há mais de 70 anos, a Marcopolo é líder na fabricação de carrocerias no Brasil e de mercado, com 52,7% de participação. Possui uma variedade de modelos de ônibus rodoviários, urbanos e micros, além da linha de produtos da marca Volare. Conta com duas unidades fabris em Caxias do Sul e uma no Espírito Santo.

No exterior, as operações funcionam na África do Sul, na Argentina, na Austrália, na China, no Canadá, na Colômbia, no Egito, nos Estados Unidos e no México.

Desde março do ano passado, como forma de enfrentar a pandemia de Covid-19, a Marcopolo investiu em soluções de biossegurança. As novidades viraram referência no setor. A Marcopolo Next - divisão de inovação da companhia - e a área de engenharia desenvolveram em tempo recorde um conjunto de soluções para o transporte coletivo, a plataforma BioSafe. Além disso, por meio de parcerias com uma startup, passou a oferecer o FIP Onboard e o FIP Spaces, uma tecnologia de desinfecção do interior do veículo e de ambientes por névoa seca. "Os itens são fruto de um desafio de startups e levou apenas três meses para chegar ao mercado.

A Marcopolo também continuou o trabalho em outras frentes, com a produção de carrocerias para ônibus urbanos, rodoviários e micro-ônibus, incluindo a marca Volare, priorizando as necessidades e demandas dos clientes de todos os segmentos", detalha Portolan. Em 2021, a empresa continuará se dedicando às novas linhas de negócios e ao aprimoramento da linha de produtos. A Marcopolo aponta, ainda, que seguirá trabalhando em projetos inovadores e sustentáveis, que ajudarão na construção do futuro da mobilidade.