Crie o Impossível ocorre nesta sexta-feira no Beira-Rio

De educador a cientista, de ex-jogador de futebol a influencer digital, os palestrantes do Crie o Impossível têm em comum histórias de superação com conteúdo de sobra para inspirar os estudantes brasileiros no próximo dia 3 de junho no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A iniciativa, realizada pela da ONG Embaixadores da Educação neste ano em parceria com o Sebrae-RS, divulgou sua programação oficial com destaques para dois gaúchos: o empreendedor e ex-jogador de futebol, Tinga, e a dançarina, coreógrafa e youtuber, Ramana Borba.

O evento pretende reunir milhares de estudantes de forma presencial e impactar 100 mil alunos do Ensino Médio da Rede Pública de Ensino do Brasil. Escolas públicas interessadas em transmitir o Crie o Impossível 2022 para seus alunos podem se inscrever gratuitamente pelo site www.crieoimpossivel.com.br

Confira as pessoas confirmadas:

Bianca Andrade (Boca Rosa)

Ela nasceu e foi criada na comunidade da Maré, no Rio de Janeiro (RJ), estudou em escola pública, foi maquiadora, se tornou empreendedora e aos 26 anos faturou mais de R$120 milhões em negócios.

Jaqueline Goes de Jesus

Ela é cientista, ficou mundialmente conhecida por liderar o sequenciamento do DNA do Covid-19 no Brasil em apenas 48hs e foi homenageada com uma boneca Barbie.

Edmar Ferreira

Ele estudou em escola pública, aprendeu a programar sozinho, é cofundador da maior empresa de marketing da América Latina, Rock Content,e criou um fundo de $150 milhões para financiar pesquisas em longevidade.

Tinga

Ex-futebolista, jogou na Seleção Brasileira de Futebol, no Cruzeiro Esporte Clube, no Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e no Sport Club Internacional, e descobriu que empreender é tão legal quanto jogar bola.

MC Soffia

Ela tem 18 anos, é rapper desde os seis e canta sobre empoderamento feminino e contra o racismo. Já foi palestrante na Organização das Nações Unidas (ONU) e tem parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF).

Ramana Borba

É gaúcha, tem 20 anos, é dançarina profissional e digital influencer. Tem o maior canal de dança com uma protagonista negra da América Latina. Ela criou seu canal no YouTube porque não encontrava conteúdo sobre dança protagonizado por artistas brasileiros negros e, por isso, não conseguia se identificar com os vídeos que consumia. Seu canal virou o maior da América Latina e ela já coreografou danças para artistas como Dua Lipa.

Professor Noslen

É dono do maior canal de ensino de língua portuguesa do YouTube mundial com mais de 3.9 milhões de inscritos, além do maior Edutuber do Brasil.

Nyvi Estephan Aluna de escola pública durante toda a vida escolar, cursou a universidade através de bolsa integral pelo PROUNI. Se tornou a primeira mulher apresentadora no universo gamer e foi eleita a maior apresentadora de esportes eletrônicos da América Latina.

Paulo Vieira

Nasceu em Trindade, em Goiás, mas foi criado em Palmas, no Tocantins. Desde os 9 anos de idade, conciliava a escola pública com aulas de teatro. Enfrentou diversas dificuldades, mas superou cada uma delas, alcançando o sucesso como comediante e apresentador em redes nacionais de TV.