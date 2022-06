Chef reproduz quitutes do Copacabana Palace em nova cafeteria do Higienópolis

Alguns dos quitutes que conquistam os hóspedes do tradicional hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, podem ser experimentados no novo negócio do bairro Higienópolis, em Porto Alegre, o Mais Café Bistrô. O chef da cafeteria, Roberth Greco, fez um estágio de cinco meses no local em 2021, o que lhe permite recriar algumas receitas.

Entre elas, está uma versão da centenária torta de queijo brie com damasco. No hotel, ela é produzida em tamanho grande, mas no Mais Bistrô é vendida num formato similar a de uma empada. O bolo de aipim cremoso, que faz o maior sucesso no café da manhã dos turistas em solo carioca, é outra atração .

“Leva as pessoas ao delírio, e é algo tão simples para um hotel cinco estrelas”, interpreta Roberth, de 28 anos, que mistura o aipim com leite condensado e leite de coco. “E sirvo com geleia”, provoca o profissional, nascido em Uruguaiana.

A passagem de Roberth pelo Copacabana Palace integrava o curso de Gastronomia que estava fazendo na escola de Algarve, em Portugal. Inicialmente, a proposta era trabalhar em um estabelecimento português, porém, ao visitar a família no Brasil durante a pandemia, teve de permanecer no País devido ao fechamento das fronteiras.

O que parecia um obstáculo virou oportunidade. Roberth diz que conheceu pessoas inspiradoras no Copa e aprendeu muitas lições ao passar por diversas áreas da cozinha.

Tudo que é vendido no Mais Café é de autoria de Roberth. O negócio, inaugurado em março deste ano, oferece, ainda, feijoadas aos sábados e brunches aos domingos.

Na sociedade, está Flavio Borges, um empreendedor experiente da Capital. Advogado e jornalista por formação, já teve diversas operações gastronômicas, como o Circuito Bar e Restaurante, na Cidade Baixa, o Jasmim, na Marquês do Pombal, além de espaços vips montados em eventos, como o Planeta Atlântida e o The Best Jump, da Sociedade Hípica Porto-alegrense.

Atualmente, ele administra as cafeterias que funcionam dentro das lojas da Cassol e um espaço da Heineken no Shopping Iguatemi. E, apesar de toda experiência e de ver o mercado de cafeterias lutando para atingir o volume de clientes que não chega a 50% do período pré-pandemia, surpreende-se com o resultado que tem visto no Mais Café.

“Aqui, a curva está sendo diferente. Nos pegou de surpresa, está exigindo muito da gente, pois o bairro era carente de serviços com essa qualidade”, interpreta Flávio, celebrando o movimento constante na rua Felicíssimo de Azevedo, nº 146.