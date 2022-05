Com conversa sobre empreendedorismo, ACPA retorna cafés com associados

Após dois anos sem seu tradicional café da manhã com associados, devido à pandemia do coronavírus, a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) reiniciou a atividade nesta quarta-feira (26). Os convidados foram Cesar e Greta Paz, pai e filha, que falaram sobre Gerações Empreendedoras nas Novas Economias.

O sócio-mentor-investidor do Ecosys lembrou que a humanidade viveu até agora baseando seu desenvolvimento em índices econômicos, como PIB, inflação, dólar e Selic. Mas isso, segundo ele, ignora outros fatores importantes.

“Cria-se um enorme desequilíbrio, com perdas sociais e ambientais”, destacou, citando casos históricos de degradação, como Hiroshima, Chernobyl, Mariana, Brumadinho, entre outros. “A pandemia consolida a visão de que estamos num caminho perigoso”, emendou.

A solução, segundo Cesar, está nas novas gerações, que se conectam com valores que os mais antigos tinham dificuldade de dialogar. Greta concordou e destacou que empreender, para ela, é uma forma de diminuir a distância entre o País que ela vive e o que quer viver.

Formada em Jornalismo, ela integrou a lista da Forbes como uma das empreendedoras mais promissoras abaixo dos 30 anos. Sua empresa, a Eyxo, atualmente emprega quase 100 pessoas, com clientes pelo Brasil e pelo exterior.

As novas economias, de acordo com Greta, não enxergam apenas os indicadores mencionados por Cesar. Elas se preocupam com questões sociais, ambientais e culturais - além das econômicas.

“Vemos o intangível, como a criatividade e o conhecimento, como um ativo”, explicou. Entre as novas formas de economia citadas pela dupla, estão: compartilhada, criativa, circular, de experiência, informacional e de conhecimento.

Um dos exemplos de troca de ideias entre gerações mencionado durante o evento é o projeto Porto Alegre Inquieta. O Bom Dia Associado ocorrerá toda quarta-feira, entre 8h e 10h, na sede da ACP, no Largo Visconde de Cairú, nº 17.