Sustentabilidade é tendência no mundo da moda

Diversos foram os aprendizados e mudanças trazidas pela pandemia. Entre eles, uma sociedade mais preocupada em consumir de forma consciente. Um estudo realizado pelo Sebrae revelou que, entre 2020 e 2021, houve um aumento de 48,50% na procura por lojas que comercializam peças de segunda mão, os famosos brechós. Na opinião de Paula Ferreira, 44 anos, sócia fundadora do Brechó Perk, a sustentabilidade não é mais uma questão de importância, e sim de realidade. "É uma necessidade. A moda sustentável em si, ou qualquer outra sustentabilidade praticada, é a moda do futuro", garante a empreendedora, que toca o espaço ao lado da filha Larissa Ebling, 24 anos, desde 2018.

Além de gerenciar um negócio com esse pilar, a sustentabilidade faz parte do estilo de vida da família. "Acreditamos muito nisso. Já faz quatro anos que compramos tudo usado. Desde que abrimos a loja, nada é novo. Móveis, computadores, celular, tudo. Estamos sempre garimpando", esclarece Larissa.

Diferentemente de outros brechós, a dupla não paga para quem quer desapegar de peças usadas, apenas realiza trocas. "Não queremos que as pessoas enxerguem o brechó como uma espécie de banco, e sim que elas de fato usem roupas de brechó, aprendam a garimpar", declara. A etiqueta de todas as peças da loja, inclusive, leva esse posicionamento com a frase "eu uso brechó".

Desde que inauguraram, em outubro de 2018, no bairro Moinhos de Vento, duas novas unidades foram abertas, além de um atacado que atua apenas com outros brechós. "Em 2021, abrimos as unidades do Bom Fim e da Zona Sul, e esse ano inauguramos o atacado, onde também temos uma lavanderia gigante, responsável por higienizar todas as peças novas", explica. De acordo com Larissa, a expansão só foi possível pelo aumento no faturamento após o início da pandemia. "Apostamos muito no digital, o que aumentou nossos seguidores, e a questão financeira também pesou. As pessoas estavam preocupadas e não sabiam o que ia ser da economia, então a procura pelos brechós e preços mais acessíveis subiu bastante", assume.

Um dos maiores desafios do negócio, segundo a dupla, vem sendo o crescimento da marca. Ainda prevendo a abertura de, pelo menos, mais duas unidades esse ano, Paula afirma que estar à frente do negócio requer comprometimento. "A gente acaba se envolvendo muito, com os colaboradores e clientes também. Amamos o que a gente faz e acreditamos muito no nosso trabalho, então nos entregamos", admite.

Apesar das dificuldades, as sócias garantem que são muito sortudas pelo público que têm. "A fidelidade e reciprocidade são incríveis. Brinco que existe um mel, uma doçura muito grande na nossa volta que faz com que as pessoas gostem da gente", diverte-se Larissa.

As próprias clientes do brechó criaram um grupo no WhatsApp para conversar e se atualizar das novidades da loja. "Tivemos pouco apoio de amigos e familiares quando criamos o brechó, então os clientes que foram surgindo acabaram ocupando esse espaço. Não tem preço que pague isso", reconhece.