Cinco novos locais da Capital para celebrar o Dia Nacional do Café

1. Da praia à Capital

O número 38 da rua da República, na Cidade Baixa, conta agora com novos residentes. O endereço, ocupado por muitos anos pelo Café República, tornou-se lar do A Morada Café (@amorada.cafe), cafeteria comandada por Elin de Godois, 32 anos, e Daniel Souza, 34. O negócio é inspirado em outro projeto da dupla: uma casa sustentável e de baixo impacto financeiro construída em Capão Novo que leva o mesmo nome - A Morada.

2. Café com loja de decoração

No limite dos bairros Tristeza e Vila Assunção, na zona sul de Porto Alegre, uma charmosa casa da avenida Copacabana ganhou uma nova operação. Há dois meses, o Espaço Bossa abriu as portas no número 731 da via, unindo, em um mesmo local, duas operações: cafeteria e loja de decoração. Quem está à frente do negócio é Deborah Hoffmeister, moradora do bairro Tristeza.

3. Padaria agora quer ser cafeteria na Zona Sul

A Massa Madre, padaria de fermentação natural que opera desde 2017 no bairro Cidade Baixa e desde 2019 no Moinhos de Vento, chegou à zona sul de Porto Alegre no dia 3 de maio. O endereço escolhido foi a avenida Wenceslau Escobar, nº 1.569, entre a Vila Assunção e a Tristeza. Além dos pães, o carro-chefe da nova unidade tem sido os croissants. Rodrigo Escobar, 40 anos, diz que a loja tem a missão de levar a marca a um novo patamar. Além dos pães, quer se firmar como cafeteria. Por isso, há três ambientes para receber o público, com mesas na área interna e um pátio.

4. Uma opção na Lomba do Pinheiro

O casal Thaiane Zanella, 29 anos, e Ricardo Frozi, 32, transformaram, recentemente, seu carrinho de pão de queijo em uma cafeteria completa, que funciona em um conteiner ao lado do supermercado Zanella. A Recheadinhos quer ser o respiro para quem trabalha o dia inteiro. Além do item que deu origem à Recheadinhos, foram incorporados churros, panchos, salgados, milk shakes, drinks e hambúrgueres. Fica na parada 16.

5. Starbucks chega ao Centro Histórico

A primeira loja de rua da rede de cafeterias Starbucks abriu no Centro de Porto Alegre. A loja com 143 metros quadrados fica localizada na Galeria Chaves, na Rua dos Andradas. Esta é a quinta loja da rede no Rio Grande do Sul e quarta na capital gaúcha. Duas lojas ficam localizadas no Aeroporto Salgado Filho, com uma terceira a caminho, e uma no BarraShoppingSul e uma no ParkShopping Canoas.