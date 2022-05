Empreendedor abre miniloja de vinhos e espumantes em Porto Alegre

Com a proposta de ser um espaço íntimo, acolhedor e amigável, o empreendedor Rafael dos Santos Castilhos, 35 anos, inaugurou, em junho de 2021, a Pequena Bodega. A empresa, que ocupa uma loja física de 15m², está situada em uma galeria no bairro Tristeza, na rua Doutor Armando Barbedo, nº 490, loja 111.

Rafael, que durante o ano passado tornou-se representante comercial de uma vinícola, descobriu sua paixão pelo mundo dos vinhos, e decidiu abrir um espaço que transmitisse todo esse carinho pelas bebidas. "Nossa proposta, desde o início, sempre foi atender o público de uma maneira mais íntima e direta, criar essa conexão com as pessoas, seja aquelas que já conhecem esse mundo como também os novos consumidores", declara o empreendedor, que enxerga o período de pandemia como um boom para os vinhos.

Trabalhando com marcas nacionais e importadas, o objetivo do empreendedor é "tirar o vinho do pedestal". De acordo com Rafael, a Pequena Bodega não pretende ser mais uma loja chique, que trabalha apenas com preços altos. "É um local simples e amigável, mas com muita qualidade e opção diferente", garante. Para atender uma maior variedade de clientes, são oferecidos desde produtos acessíveis até os chamados "vinhos de alta gama", de qualidade superior.

A escolha da localização, segundo Rafael, foi certeira. Nascido e criado na Zona Sul, buscou um espaço próximo por já estar familiarizado com a região, e garante que, pelo feedback que vêm recebendo da comunidade, o bairro estava carente de uma loja com essa proposta. "A recepção tem sido muito boa, sinto que as pessoas precisavam de um espaço especializado em vinhos. Além da preocupação com mantermos preços atrativos, estamos sempre buscando ir atrás de uvas e marcas diferentes para oferecer algo novo para a comunidade", afirma. Apesar das bebidas importadas, que sempre fazem muito sucesso, o empreendedor ressalta que as marcas gaúchas têm ganhado os clientes.

O espaço não atua com venda de bebida para consumo no local, mas, uma vez por semana, é realizado um evento de degustação na área externa da loja, ocupando algumas das mesas dispostas na galeria. "Os encontros são gratuitos, chamamos nossos clientes e convidamos alguns parceiros de vinícolas ou até gastronômicos, que trazem seus produtos para a galera experimentar. É uma forma de manter essa relação íntima com nossos consumidores e, principalmente, com a comunidade local", expõe.

Apesar da proposta principal ser um espaço pequeno e acolhedor, com cerca de 300 rótulos, Rafael reconhece que os 15m² já não estão mais comportando a demanda. " A ideia sempre foi ser uma loja pequena, tanto que até o nome já diz isso, mas já vem sendo difícil conciliar o espaço com o nosso estoque . Temos cerca de 70% dos produtos expostos na loja, e os outros 30% ficam na casa de um amigo que mora aqui perto", admite.

Para o próximo ano, se atingir as metas de faturamento, Rafael pretende procurar um novo local, mas que não ultrapasse 30 ou 40 metros quadrados. "A ideia é continuar com essa operação pequena e acolhedora, mas também oferecer maior conforto para os nossos clientes e poder realizar nossos eventos dentro da loja", diz. Os planos, portanto, são continuar expandindo o portfólio e abrir uma segunda unidade em outro bairro.