Checklist para empreender sem problemas jurídicos

Quem empreende precisa entender algumas noções básicas de Direito para evitar problemas. Por exemplo: será que é melhor trabalhar com uma empresa fornecedora de maneira informal ou fazer um contrato?

Essa é apenas uma das decisões que devem estar no checklist de todo empreendedor e empreendedora, conforme o advogado Demétrio Giannakos, professor da Faculdade de Direito da UniRitter e sócio do escritório Giannakos Associados ao lado do pai.

"Atualmente, temos uma área de atuação voltada mais aos negócios imobiliários e contratos. Boa parte de nossos clientes nos buscam para atividades mais consultivas, visando justamente a melhoria e capacitação da sua própria atividade profissional", explica.

Confira abaixo as dicas

de Demétrio

Cuide o tipo societário (se limitada, podendo ser unipessoal ou não, ou sociedade anônima) a ser escolhido;

Buscar se assessorar sobre as diferenças dos tipos societários. Só assim será possível tomar uma decisão mais correta;

Noções básicas do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração se a empresa comercializará produto ou serviço;

Se for alugado um ponto comercial, verificar os termos do contrato de locação, como o índice de correção (desde a pandemia, verificamos aumentos expressivos do IGP-M, por exemplo);

Ter uma assessoria jurídica. Pensar no advogado como um ativo, um parceiro para que o negócio prospere;

Cuidar na contratação dos prestadores de serviço. Evitar a informalidade;

Diferenciar o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios e administrador. Essa é uma situação muito corriqueira. A utilização de bens da pessoa jurídica pelas pessoas físicas e vice e versa;

Caso os sócios pretendam transferir algum bem imóvel pessoal para a sociedade (chamada integralização do capital social), verificar as regras de incidência do ITBI;

Caso os sócios sejam casados ou venham a se casar, atentar para o regime de bens a ser escolhido;

Atentar para as regras pertinentes à publicidade e oferta de produtos e serviços nas redes sociais, por exemplo. Verificar de que forma o Código de Defesa do Consumidor legisla sobre isso.