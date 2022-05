Vagas e Eventos

A Corteva Agriscience está com inscrições abertas para a segunda edição do seu Programa de Estágio 2022. Focado em diversidade de mulheres, negros, LGBTQIA e pessoas com deficiência, o programa oferece 53 vagas para atuação. O processo seletivo é 100% online e contempla diversos cursos, como agronomia, veterinária, comunicação, entre outros. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio no site bit.ly/38ezkc9 .

A Sami , operadora de planos de saúde para pequenas e médias empresas e profissionais liberais, abriu vagas para os setores de marketing, vendas, tecnologia e conteúdo. Para se candidatar, basta acessar o link oisami.gupy.io .

O Hub Prototipando a Quebrada criou um curso virtual gratuito para jovens da periferia de todo o País. Introdução à Tecnologia e Mercado de Trabalho de Tecnologia está disponível no YouTube e na plataforma AprendiZAP, um chatbot de conteúdos e exercícios gratuitos no WhatsApp desenvolvido pela Fundação 1Bi. Mais informações em prototipandoaquebrada.org .