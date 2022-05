Academia de crossfit visa suprir demanda dos donos e da vizinhança

Foi por uma necessidade pessoal que os praticantes de crossfit João Pedro Lisboa, Diego Mucelin e Denis Martins dos Santos abriram, recentemente, a Nexum, na rua General Rondon, nº 543, no bairro Tristeza, em um pavilhão de 450 m². Os dois porto-alegrenses e o capixaba, respectivamente, sentiam falta de um local amplo para a prática do esporte nas redondezas.

A história do projeto surgiu com base nos propósitos de promover saúde e qualidade de vida. "Depois da pandemia, houve uma migração de pessoas buscando um estilo de rotina diferente. Esse grande fluxo traz diversos moradores do bairro para o nosso box. A escolha de operar na Tristeza foi uma união de fatores, que é o cerne de onde tudo está acontecendo", explica João Pedro.

De acordo com o empreendedor, a maioria dos alunos são curiosos. "Estamos numa área de trânsito no coração da Tristeza, que é caminho para os habitantes do bairro. Tivemos uma boa aceitação e a maioria dos inscritos não é praticante, mas pessoas animadas em sair do sedentarismo", interpreta o empresário.

A ideia é que a Nexum passe a mensagem de que o esporte é para todos. "O principal motivo do crossfit ganhar essa divulgação é que ele foi quebrando barreiras. Além de ser 100% inclusivo, a comunidade é muito forte. É possível criar amigos, turmas e derrubar paradigmas em uma aula", afirma o empreendedor, que também atua em outro ramo. Denis, por outro lado, foca no crossfit, até porque já trabalhava como treinador antes da Nexum.

As aulas são coletivas, mas as cargas individuais variam de acordo com cada perfil. Para João Pedro, o diferencial do crossfit é o dinamismo. "Trabalhamos três pilares: ginástica, levantamento de peso e capacidade aeróbica. Todos os dias, proporcionamos um novo treino e isso é completamente diferente de uma academia tradicional", conta. Com horários de segunda a domingo, os planos variam entre R$ 230,00 e R$ 380,00.