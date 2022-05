Floricultura resiste há 135 anos e se torna atração turística em área urbana

A Winge, que é uma das floriculturas mais antigas do Brasil, com mais de 135 anos, já se tornou atração turística do bairro Tristeza. Administrada por membros da quinta geração da família que dá nome ao negócio, é um complexo que reúne cafeteria, armazém e quadras de beach tênis. "Nos enxergamos como um espaço de saúde", define a psicóloga Gabriela Winge, 32 anos, filha do atual comandante do local, de 30 mil metros quadrados, Walter Luiz Winge.

Passando por um processo de sucessão no negócio, Gabriela diz que a maioria dos jardins das casas do bairro foi ornamentada com produtos da Winge. Mas a história, que começou com seu tataravô alemão, em 1896, surgiu com um objetivo diferente. Joseph Winge, atraído pelo clima ameno que a proximidade do terreno com o Guaíba gerava, instalou a propriedade para plantar videiras e pessegueiros. Ele ajudou, inclusive, a fundar a Cooperativa dos Produtores Rurais da Tristeza.

"Antigamente, era viveiro de plantas. Aos poucos, nos tornamos um garden center. Hoje, não plantamos e não cultivamos nada aqui. Só comercializamos", compara Gabriela, que afirma ser difícil haver dentro de uma região metropolitana um local com uma estrutura tão grande.

Por essa característica, é comum ver pessoas dos mais diferentes extremos de Porto Alegre aproveitando a Winge, que fica na rua Dr. Mário Totta, nº 963, como se fosse um parque. Levam filhos para darem alimentos aos peixes e para apreciarem o banho de sol das tartarugas, além de ter contato com as diversas flores e árvores frutíferas.

Gabriela lembra que o Café & Prosa, presente há cerca de 15 anos no complexo, ajudou muito a atrair novos frequentadores.

"Ele funciona com o slogan de slow food, que é para sentar e curtir o espaço", explica, salientando que todas as operações que funcionam aliadas à Winge ajudam a manter a estrutura e reforçam o conceito de ser um centro de bem-estar.