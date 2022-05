O bar que oferece música ao vivo todos os dias

José Carlos de Azevedo, 52 anos, e Carolina Barcellos, 51, que se conhecem desde a infância, estão à frente do Skobar, espaço aberto no Shopping Paseo Zona Sul, na avenida Wenceslau Escobar, nº 1.823. O bar abriu as portas em novembro de 2021, e contou com um terceiro sócio fundador, o amigo do casal Marcelo Rospide, que não participa mais da operação.

"Três amigos se uniram para criar um lugar onde as pessoas possam celebrar, curtindo um som ao vivo e a cores. Aqui, nós oferecemos uma experiência única, sempre com a missão de ser um espaço para confraternização", declara José, mais conhecido pela clientela como Zé.

A escolha do local foi pessoal para os empreendedores: ambos nasceram e cresceram na região. E, após o difícil período de pandemia, acreditaram que a comunidade necessitava de um ponto de encontro.

O grande diferencial do Skobar, conforme a dupla, é a música ao vivo, atrativo que faz parte da agenda diária do espaço.

"No sábado, temos feijoada com samba a partir das 11h, e nas terças temos o dia delas com música ao vivo e karaokê", detalha. O local também realiza aniversários, encontros corporativos e outros eventos.

Com capacidade interna para 60 pessoas, a casa oferece pizza, petiscos, chope e outras bebidas. No inverno, o cardápio se expande e passa a contar com sopas quentes.