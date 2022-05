Marca de óculos pintados à mão ganha loja física

Unindo a experiência no segmento de ópticas e o apreço por arte, Angra Ornel Brilhante criou a Pop! Óculos Diferentes. A marca, que surgiu há dois anos, conta com armações pintadas à mão, comercializadas em uma loja no bairro Tristeza.

A inspiração para começar a personalizar os óculos veio da artista belga Ronit Furst, conta a empreendedora. Por trabalhar há 15 anos com óptica, Angra percebia que as opções com valores mais acessíveis eram as mais básicas, dificultando para as clientes conciliarem estilo e custo benefício.

"Sempre foi aquela questão das pessoas, principalmente as mulheres, quererem algo colorido e simplesmente não ter. Na função de pintar telas, nos inspiramos em uma artista belga que pinta armações. Não tem nenhum tutorial dizendo como pintar, levamos um ano e meio para chegar no acabamento que temos hoje. É a mesma tinta da indústria, com o mesmo acabamento", conta Angra, destacando que um dos seus objetivos é ter um preço mais competitivo.

"Nas ópticas tradicionais, o que tem de diferente são as marcas internacionais, e aí tem um custo bem mais alto. A nossa proposta é ter óculos exclusivos, dentro de uma média razoável de valor", garante.

Atuando em um mercado bastante tradicional e encarando a concorrência das grifes populares vendidas pela internet, Angra enxerga a sua empresa no meio do caminho entre essas duas frentes. "Estamos em um nicho muito específico. Mulheres, a partir de seus 40 anos, que já tem uma vida profissional estabelecida, que querem algo no rosto para trazer uma marca. O pessoal da óptica tradicional não vem nos procurar, e quem compra óculos da internet é o pessoal mais jovem. E nós pegamos uma outra fatia de mercado", pontua.

Os óculos da Pop! partem de R$ 199,00 e chegam a R$ 599,00. Com opções de grau e de sol, é possível personalizar o modelo da armação e a pintura. Usando sempre muitas cores, Angra conta que o nome é, justamente, uma referência a um movimento artístico. "Quem chega aqui vai ver um monte de telas, porque gostamos muito de arte, de cor. O nome é Pop!, de PopArt, dando referência à arte mesmo", explica.

A marca, que surgiu primeiro online, com vendas pelo Instagram (@pop.oculosdiferentes) e atendimento à domicílio, tem, desde outubro de 2021, um ponto na avenida Copacabana, nº 580, na zona sul de Porto Alegre. "Começamos junto com a pandemia, até que surgiu a necessidade das pessoas irem ao local. Aqui era a garagem da minha sogra. Reformamos e começamos a fazer o atendimento com agendamento", lembra Angra, que agora recebe, também, os moradores do bairro.

"Comecei a trabalhar em loja no Strip Center há 15 anos. Era um polo, e, quando fechou, deu uma boa baixada no movimento na Tristeza. Agora, o comércio está se renovando. Aqui na nossa rua mesmo tem nós, que somos novos, tem uma padaria, e o Bossa, que é um espaço superlegal. Está voltando com novas opções, mais modernas de atendimento, e trazendo um pouco mais de exclusividade para o cliente", percebe a empreendedora sobre o bairro.

Além disso, Angra ressalta que as moradoras da região têm muito a ver com o seu público-alvo, o que ajuda o negócio a prosperar.

"O pessoal passa aqui na frente, entra para conhecer, e se surpreende. Fala que não sabia que tinha uma coisa tão diferente por aqui. São pessoas na faixa etária mais ou menos do meu público. Preparamos esse lugar para ser o mais aconchegante possível para fugir daquela coisa de óptica convencional. Estamos tentando trazer um novo conceito", afirma Angra, que mora na Cavalhada, outro bairro da Zona Sul.