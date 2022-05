Vagas e Eventos

A Onze , fintech de saúde financeira e previdência privada corporativa, está com seis oportunidades disponíveis. Há vagas para Sales Development Representative, Inside Sales, Account Executive e outras. Entre os benefícios das oportunidades, estão a previdência privada, parceria com Gympass, vale Uber e bônus anual de acordo com desempenho individual e desempenho da empresa. Os interessados podem se inscrever pelo link bit.ly/3kFnzy2 .

A BX Blue , fintech que atua como marketplace de crédito consignado, está com vagas abertas nas áreas de vendas, tech e marketing. Para fazer parte do BX Team, é necessário acessar o link bit.ly/37bLmCo .

A Belvo lançou o Open Views 22 para discutir o ecossistema do Open Finance na América Latina. O evento online ocorrerá nos dias 18 e 19 de maio e pretende reunir grandes nomes da fintech e do Open Finance. O foco principal do evento será debater as inovações financeiras no Brasil e no México. As inscrições podem ser feitas pelo site bit.ly/3LIYKNv .