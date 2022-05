Como surgiu o assunto da nossa capa

Os leitores e leitoras já sabem que eu gosto de trazer os bastidores do nosso trabalho para esse espaço, não é mesmo? Afinal, entendemos que fazemos o GeraçãoE para vocês e, principalmente, com vocês.

Estamos sempre de olho nas reações do público nas redes sociais após uma reportagem ir ao ar. Assim como acompanhamos a oscilação da audiência. Esses dados nos ajudam a entender quais caminhos devemos seguir. É exatamente como acontece aí no seu negócio: colocamos os consumidores no centro de tudo.

Pois bem, recentemente, publicamos uma matéria sobre a abertura de um novo espaço com karaokê da avenida Otto Niemeyer, na Zona Sul de Porto Alegre, o El Escondite. Surgiram tantas pessoas saudosistas, celebrando a abertura da operação, que decidimos abordar o assunto em nossa matéria de capa.

Entre os colegas da redação do Jornal do Comércio, o tema foi muito celebrado, pois é comum a equipe se reunir para soltar a voz. O diagramador Luís Gustavo chegou a brincar que a capa era uma indireta, quase um convite.

Pois que seja! #bora