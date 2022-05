Piloto abre pub temático de aviação em Porto Alegre

Porto Alegre acaba de ganhar mais um local temático. Dessa vez, trata-se do AOG Pub, aberto no Quarto Distrito por um piloto que continua na ativa. Tudo dentro do local de 400m² remete ao universo da aviação.

Diego Araújo, 42 anos, investiu R$ 400 mil para montar o negócio. Do lado de fora, parece um hangar, ou seja, um grande galpão de aeroporto.

O interior do espaço tem poltronas de um avião 737 da Varig e de um A330 da TAP, talheres da antiga companhia brasileira, asa de um avião acrobático russo, manuais antigos, réplica de uma torre de controle (de onde os músicos tocam aos sábados), molde de um planador e um balcão todo composto pelas janelinhas das aeronaves . Alguns itens ele ganhou e outros comprou do dono de uma escola de aviação, que participa de leilões.

Essa não é a primeira vez que Diego pilota um empreendimento. Até a pandemia, ele era sócio do Bar do Gomes, que funcionava na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, também na Capital.

“Optamos pelo Quarto Distrito pois é uma região que está se desenvolvendo bastante. Mas tivemos muitos desafios porque aqui, anteriormente, era uma oficina mecânica. Tivemos que fazer o básico da parte elétrica e de instalação de gás”, conta.

Além de gerar uma verdadeira viagem imaginária nos frequentadores, Diego garante que o diferencial do AOG é a cozinha. Segundo ele, os estabelecimentos do Quarto Distrito não apostam tanto nessa área. O cardápio inclui opções de petiscos até jantares completos com sobremesa, além de uma carta de vinhos, espumantes e 27 drinks. O local opera de quarta-feira a sábado, das 18h à meia-noite, na rua Conselheiro Travassos, nº 236.

O nome AOG (@aogpub) vem do inglês “aircraft on ground”, expressão usada para quando um avião precisa permanecer no solo por algum motivo. Essa atenção aos detalhes, que estão em tudo, só poderia vir de alguém que vive a aviação desde pequeno.

O pai de Diego, Joelci, era piloto da Varig, o que o motivou a iniciar na carreira aos 18 anos, quando conseguiu um emprego de mecânico. Depois, virou comissário de bordo, engenheiro e, agora, é piloto.

“Da minha paixão acabou surgindo a ideia de mostrar um pouco desse universo ao público”, justifica, acrescentando que nos dias em que está no ar é seu Joelci quem evita as turbulências e assume o controle do AOG, onde trabalham cinco pessoas com uniformes temáticos de pilotos.

Diego percebe que, apesar de mais acessível, há muitas pessoas que nunca viajaram de avião, e o pub tem a missão de matar um pouco essa curiosidade. Ele destaca, inclusive, que o local tem acessibilidade para cadeirantes.