Primeiro rodízio de hambúrguer abre em Porto Alegre e Gravataí

Com tantos rodízios de pizzas, massas e sushi espalhados pela Capital, o antigo professor de inglês, Leandro Leite, notou que havia espaço para empreender no ramo, mas optou por um lanche mais prático e acessível. O Rodízio Burguer foi inaugurado em 2020 na rua Magalhães Calvet, nº 289, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. Leandro conta com a ajuda da sua esposa Vânia Leite para tocar o negócio, que passou por dificuldades durante a pandemia.

Ser inovador não é uma tarefa fácil, mas Leandro garante que é o pioneiro no rodízio de hambúrguer no Estado. "Do que temos visto, somos os primeiros, pois trabalhamos como um restaurante de rodízio que não deixa de servir os pratos. Os que se dizem rodízios, na verdade, são a la carte para servir a vontade. É vendido por marketing. Nós somos os primeiros e único", acredita.

"Um espaço legal, climatizado e clean", é como o empreendedor classifica a operação. O local tem o intuito de ser um espaço confortável para família e amigos se juntarem. Além do acesso à visão da cozinha nos dois restaurantes, a carne é feita na chapa com carvão e lenha .

Após o sucesso, o casal decidiu abrir uma nova unidade em Gravataí, na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, nº 5191. "A ideia é expandir ainda mais. Em Porto Alegre, o restaurante não está localizado numa grande avenida, e acredito que isso dificulta a visibilidade", explica Leandro. Na Capital, a lancheria opera de segunda a sábado, das 18h às 23h, e em Gravataí, das 19h à 00h.

Com 13 funcionários, a Rodízio Burguer oferece 16 sabores no cardápio, sendo 12 sabores vegetarianos. Para reservas, é necessário entrar em contato pelo Instagram (@rodizioburguerpoa) ou pelo WhatsApp (51) 99396-4545.