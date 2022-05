Mini escola abre no Bom Fim com opção de planos semanais ou mensais

A pedagoga Shaiane Duarte, mãe de um menino de 7 anos, viveu o desconforto da pandemia vendo seu filho sendo alfabetizado de forma online. Isso a motivou a abrir, em 2021, a Plural Educa, uma empresa para atendimentos pedagógicos a domicílio. O negócio cresceu tanto que teve de contratar outras pessoas. Até que decidiu alugar uma casa em frente à Redenção, na avenida José Bonifácio, onde hoje funciona um projeto fora da caixa.

Shaiane o classifica como um espaço de ensino não formal. Isso inclui até uma loja colaborativa no térreo para expor o trabalho de mulheres empreendedoras.

Os contratos com as famílias da Amora Mini Escola - novo nome do empreendimento após ganhar sede própria - são semanais ou mensais. "Com a pandemia, nossa vida muda muito rápido. Por que vou prender um cliente aqui com matrícula anual? Me coloco no lugar da mãe", afirma, ressaltando que oferece, na verdade, uma rede de apoio. Em alguns casos, em vez de pagar pela semana ou mês, as mães ou responsáveis podem prestar serviços que sejam condizentes com o valor.

A Amora, que, segundo Shaiane, traduz o feminino de amor, atende pessoas de 0 a 100 anos. Isto porque ela acredita que todos precisam de uma escuta ativa, independentemente da idade. "Os atendimentos são pautados no acolhimento e afeto, que faltou neste período de pandemia. Criamos conexões", descreve Shaiane. A metodologia permite que as crianças brinquem livremente, algo que a pedagoga acredita que gere um desenvolvimento de forma mais natural.