Jovens vão ao South Summit em busca de inspiração

Sofia Braga e Lucca Kroeff, de 19 e 20 anos, respectivamente, aproveitam o evento internacional que ocorre em Porto Alegre, cidade em que nasceram, para se inspirar. A dupla, que está no início da faculdade de Ciências da Computação, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), pensa em abrir um negócio inovador.

“ Vimos que haveria várias startups da nossa área, tecnologia, e queríamos ter uma noção de como é . A gente comenta: ‘quem sabe um dia não vai ser a gente aí?’”, diz Lucca.

Sofia destaca que a programação do South Summit tem várias palestras que ensinam a começar a empreender, o que desmistifica o assunto, embora se assuste com a quantidade de pessoas presentes no Cais do Porto. “A gente acha meio cheio demais, tem várias vezes que não tem lugar para sentar”, comenta a jovem.

Os amigos se sentem felizes por Porto Alegre sediar um evento tão relevante, até porque puderam assistir uma competição de startups pela manhã. “Me arrependi de ter saído antes de terminar pois estava bem interessante”, afirma Sofia.

Embora sonhem em abrir uma startup no futuro, acham que, primeiramente, vão em busca de um emprego tradicional para entrar na área, entender como funciona e criar conexões. “Além de segurança financeira”, complementa Lucca. Mas tudo vai depender se não surgir alguma grande ideia antes.