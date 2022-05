Fecomércio inaugura espaço de inovação e já busca 35 startups

Novo espaço de inovação de Porto Alegre, o Lab Fecomércio inaugurou nesta terça-feira (3) com a presença de representantes de entidades de empreendedorismo e parques tecnológicos gaúchos. A estrutura arquitetônica, de 1 mil metros quadrados, foi toda pensada para operar de forma híbrida, com estúdios para lives, cabines para web conferências e salas com telas de projeção inteligente. O projeto soma sete startups, mas quer atrair outras 35 para seu ambiente de coworking.

Na semana que vem, após a South Summit, o Lab lançará um edital junto com o Sebrae-RS para atrair esses negócios em estágio inicial. O objetivo é captar soluções para os ramos do comércio, educação, saúde e bem-estar. Giancarlo Giacomelli, gerente de tecnologias educacionais da Fecomércio-RS, sugere que os interessados acompanhem as informações através do site fecomercio-rs.org.br.

“Oferecemos uma incubação de dois meses para validar o produto e mais quatro meses para consolidar o modelo”, explica Giacomelli. Segundo ele, o lançamento do Lab é importante, pois não há tempo para pensar em inovação no dia a dia do comércio .

“O segmento tem uma característica de barriga no balcão, não se tem a rotina de planejar. Por isso, vemos tantas empresas quebrando. Elas não param para inovar”, interpreta, dizendo que é papel da Fecomércio oferecer essa oportunidade.

A agenda foi uma das primeiras do terceiro mandato do presidente do Sistema Fecomércio, Luiz Carlos Bohn. Em seu discurso na cerimônia, ele ressaltou que o Lab fortalece o compromisso da entidade por fazer grandes entregas no Rio Grande do Sul.

“Ações em prol do empreendedorismo fazem a diferença no rumo dos nossos negócios. Um dos pilares da nossa atuação é promover conexões entre empresas”, afirmou, acrescentando que o Lab é aberto a sindicatos, empresas e startups.

Gilmar Bazanella, vice-presidente da Fecomércio e coordenador do Lab, que fica na sede da entidade, no bairro Anchieta, complementou que a intenção é colaborar com o desenvolvimento do Estado, colocando-o no centro do mundo. Ele lembrou que participou da NRF em janeiro e percebeu que muitas ações mencionadas no evento de Nova Iorque já são realizadas em Porto Alegre.