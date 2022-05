Rafael Sobis vira investidor de startup de energia solar

Quem circula por Porto Alegre pode ter visto, recentemente, Rafael Sobis em outdoors da Orlla (@orllaenergia), startup de energia renovável que está alocada no Instituto Caldeira. Mas a presença do jogador na empresa vai muito além das peças publicitárias. Sobis tornou-se, em janeiro, sócio investidor do negócio, adquirindo 25% da startup.

Danilo Azambuja, 29 anos, CEO e sócio fundador do negócio ao lado de Raphaela Sefton, 28 anos, COO da Orlla, conta que a parceria surgiu por um interesse de Sobis no segmento de energia renovável e por uma sinergia nos valores do jogador e da empresa, que surgiu em 2020 como uma plataforma de financiamento para placa solar e, hoje, atua em todos os processos, realizando o projeto de engenharia e conectando clientes a instituições financeiras e prestadores de serviços . “Participamos de um programa de aceleração no Instituto Caldeira e acabamos tendo uma visibilidade no mercado de investimentos. O Rafael encerrou a carreira dele como jogador recentemente e já investe em outros negócios. Ele já tinha uma certa noção de como funcionava o mercado de energia solar e achou muito legal o nosso modelo de negócio. Os planos que temos traçado para o futuro cruzaram bem com os ideais e os propósitos que ele pensa para a vida dele e para os investimentos que quer fazer”, explica Danilo.

Para explicar o serviço oferecido pela startup, Danilo define a Orlla como o Quinto Andar da energia renovável. “Conectamos o que o cliente quer com as soluções que ele precisa e fazemos o trabalho burocrático”, sintetiza o CEO, pontuando que o negócio expandiu sua atuação devido à grande demanda do segmento. “Começamos a enxergar outras dores desse mercado, onde entra a parte de prestação de serviço. O mercado de energia solar hoje está muito aquecido, existem muitas empresas começando, mas o consumidor lá na ponta não confia muito nas empresas por serem novas. Então, criamos esse processo de ser o elo entre o consumidor e o prestador de serviço”, explica.

Na missão de conquistar a confiança dos clientes, Sobis tem sido uma peça importante, já que, além de investidor, o jogador usa sua imagem na divulgação do negócio. “É um cara que fez uma carreira muito boa no esporte, é bem reconhecido, tem uma reputação muito boa, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Além da imagem, tem uma participação estratégica e faz uma parte de relacionamento muito positiva. O Rafael tem um networking muito vasto e acaba nos conectando com clientes, fornecedores, potenciais parceiros de negócios através da rede de contatos que ele tem, o que acaba nos tornando mais competitivos”, revela Danilo.

Hoje, a startup conta com 10 colaboradores fixos, mas chega a envolver até 50 pessoas em seus projetos, que levam de 30 a 60 dias para serem executados. Apesar de atender pessoa física, o público-alvo da Orlla são outros negócios. “Nosso foco tem sido empresas, que têm sofrido mais com as altas da conta de luz e com a crise de energia que temos passado nos últimos anos. Por exemplo, uma padaria de bairro gasta R$ 2 mil de conta de luz. Conseguimos viabilizar para esse cliente que ele financie 100% do projeto, com a instalação, equipamentos, e a parcela desse financiamento fica abaixo do que ele gasta de luz. Ou seja, ele vai gerar a energia que precisa, usando recurso do banco, e vai reduzir o custo mensal dele através desse financiamento. A partir do momento que coloca energia solar, essa conta vai despencar de R$ 2 mil para R$ 150,00. A economia se transforma na parcela do financiamento, tornando-se um investimento bem sustentável. É um recurso que já sai do caixa dele mensalmente”, pondera Danilo sobre as vantagens de apostar na energia solar. Segundo ele, o tempo para pagar o investimento fica de três a cinco anos e as instalações têm durabilidade de mais de 25 anos.

Para fomentar o mercado de energia solar, a Orlla conta também com um braço educacional, oferecendo cursos presenciais e online sobre o assunto. Danilo revela que muitas pessoas que participam desse espaço de formação são aproveitadas pela própria startup, que doa 500 refeições para crianças a cada projeto instalado.