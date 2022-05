Cadê o serviço que eu preciso?

Há coisas que a gente só percebe que falta quando precisa. Estou vivendo isso em família e espero que os leitores e as leitoras possam me ajudar.

Minha filha Aurora, que já foi mencionada por aqui outras vezes, precisou cortar seu cabelo pela primeira vez. E percebi que não conheço nenhum salão de beleza na Zona Sul de Porto Alegre para atender a demanda de crianças da idade dela, entre 2 e 3 anos.

Na barbearia que frequento, até tem uma cadeira em formato de carrinho. Mas o pessoal não se arrisca a aparar os cabelos de meninas, pois dizem que a técnica é diferente.

Lembro que, há alguns anos, o Corte Zero era referência em cortes infantis. Havia diversos assentos em formatos de objetos ou personagens. Mas e hoje em dia? Onde se levam as crianças pequenas para cortar o cabelo?

Um amigo comentou que ouviu falar de uma profissional do bairro Teresópolis que se fantasia, diariamente, com essa proposta, porém eu não a localizei. Se alguém souber quem é ou tenha outra sugestão, me manda pelo Instagram @belomauro. Claro que poderá, inclusive, virar matéria!