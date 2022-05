Empresa leva experiência de bairro planejado para fora do RS

Inaugurado em 2014 pelo grupo Idealiza Cidades, o Parque Una Pelotas, localizado a 260 quilômetros da Capital gaúcha, está expandindo o negócio para Minas Gerais. O novo empreendimento conta com quadras de esporte, playground, rua para food trucks, ciclofaixas, áreas infantis, lago central, área verde, espaço pet e um hub corporativo com torres comerciais.

Fabiano de Marco, Ricardo Costa, André Beiler e Lucas Scapin são os sócios do negócio, que busca implantar, no Brasil, o conceito norte-americano de novo urbanismo. Ou seja, as ruas e bairros de um ambiente se desenvolvem a partir de um mix de ofertas, como moradia, comércio, serviços, espaços públicos e de lazer. O proprietário do terreno que abriga o novo negócio, na zona sul de Uberlândia, já tinha interesse em fazer algo diferente com o espaço e, ao pesquisar possíveis investimentos, deparou-se com o projeto gaúcho e entrou em contato com a empresa. Lançado há pouco mais de dois meses, os 46 primeiros lotes do empreendimento foram vendidos ainda no primeiro dia . A construção inicia este mês com conclusão em 18 meses. De acordo com Fabiano, a empresa não possui uma estratégia territorial definida para a expansão do projeto. "O principal critério na escolha dos locais são as oportunidades de construir em áreas de boa qualidade em parceria com outras empresas", afirma o sócio.