A história do bairro

Considerado o mais antigo arraial de Porto Alegre, o Menino Deus foi a primeira agrupação com moradias fora do eixo do atual Centro Histórico. O nome do bairro vem da devoção dos colonos açorianos ao Menino Deus. Em 1853, foi inaugurada uma capela em estilo gótico em homenagem ao padroeiro, que foi demolida nos anos de 1970 para a construção da atual igreja, em estilo moderno. Onde hoje é a sede da Secretaria da Agricultura, antigamente ocorriam os páreos do Hipódromo Riograndense. Neste espaço, ocorreu por muitos anos a Expointer, antes de ser transferida para Esteio em 1970. No bairro ainda existe uma praça em alusão ao antigo Estádio Ildo Meneghetti, conhecido por Eucaliptos, do Sport Clube Internacional, na rua Silveiro.