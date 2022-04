Inspiração estrangeira como diferencial gastronômico

Panchos, choripans, burgers e porções são as especialidades do restaurante Panchero, que funciona há quatro anos no Menino Deus. Todos os lanches são preparados na parrilla, churrasqueira em grelha, e os chopes são artesanais.

À frente do bar está Raquel Volkmer Diefenthäler, antiga moradora da região que sempre foi apaixonada pelo local. "Gosto do bairro e meu marido me propôs abrirmos um negócio. Em julho de 2018, inauguramos o espaço. Optei por decorar com jardins e mesas na rua para que fosse bonito e aconchegante", conta.

A empreendedora sempre foi ligada ao Menino Deus, mas hoje aponta a falta de investimento no bairro, problema que vem de anos. De acordo com Raquel, a prefeitura deveria valorizar mais o bairro pelo seu grande potencial para bons negócios e ações.

Segundo a sócia, um dos motivos para a falta de valorização é consequência da pandemia, que também afetou o negócio. "Tive a sorte de ter a ajuda dos clientes que fizeram questão de comprar conosco. Ainda não é a mesma coisa de antes, mas o pessoal está retornando e começando a melhorar. Voltei a abrir de segunda a sábado", comenta a empresária.

Além da unidade no Menino Deus, há uma na Cidade Baixa. "O diferencial da Zona Sul é a parceria dos moradores do bairro. Na área mais central, não tivemos a mesma sorte de conhecer e sermos íntimos. Não é onde consigo chamar meus clientes pelo nome", relata Raquel, já afirmando que tem planos para abrir uma nova unidade, mas sem confirmação de local.

Atualmente, há cinco funcionários na equipe, dois na cozinha e dois no atendimento, incluindo Raquel. O carro-chefe da marca é o El Panchero, o tradicional pancho com bacon. O restaurante abre de segunda-feira a sábado, das 16h às 23h, na rua Múcio Teixeira, nº 997.