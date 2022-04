Escola de natação resiste há duas décadas

Localizado no Clube do Comércio desde 1998, o Centro Físico RaiaSul é um dos diversos negócios que compõem a comunidade do bairro Menino Deus. O espaço foi o primeiro empreendimento do casal Christina Abbott de Mattos, 58 anos, e Wilson Mattos, 63. Ambos educadores físicos, sempre sonharam em ter um empreendimento direcionado ao aprendizado e treinamento de atividades físicas.

A oportunidade surgiu há mais de 20 anos, quando a sede esportiva do Clube do Comércio ofereceu a piscina do espaço para revitalização e aproveitamento. Desde então, o negócio cresceu e o portfólio de serviços também. "Temos natação para bebês, crianças, com divisão de níveis de aprendizado, adultos que desejam aprender a nadar, prática da natação como condicionamento e saúde e até natação competitiva", detalha Christina, que reforça que as modalidades são para todas as idades, desde bebês com seis meses, até idosos de 90 anos.

Uma das características do Menino Deus, segundo a empreendedora, é a união e colaboração entre diferentes profissionais e empreendedores. "Tem um grupo em que alguns dos nossos professores participam, onde trocamos várias ideias a respeito do bairro, situações que estão ocorrendo e como podemos melhorar, colaborar com algum projeto ou colocação. Acho que é uma iniciativa bem saudável do bairro", afirma.

Ela garante, ainda, que a relação do negócio com a comunidade sempre foi muito receptiva.

"Diria que o maior desafio, atualmente, é a segurança. Essa questão vem sendo preocupante para muitos dos nossos clientes", admite. Em contrapartida, o espaço realizou uma parceria com o Shopping Praia de Belas, que oferece uma entrada específica para o clube, trazendo mais segurança e conforto para os alunos e sócios. "Apesar dessa questão, é um bairro que teve um crescimento importante, o que gerou um impacto muito positivo no nosso negócio, toda essa organização no entorno do bairro também", acredita.

Depois de dois anos difíceis de pandemia, o casal segue analisando o cenário para tomar as próximas decisões para o espaço.

"Tivemos que fechar a escola três vezes nesse período, então, estamos fazendo uma nova análise e repensando os projetos para o futuro da empresa", assume.

Situado na avenida Bastian, nº 164, o Clube do Comércio existe desde 1896, tendo incorporado a sede esportiva apenas em 1943, que conta, além da RaiaSul, com quadras e escola de tênis, futsal, academia de ginástica, restaurante, churrasqueiras e yoga. "Desde que abrimos as portas, sempre recebemos muito apoio por parte do clube", garante Christina. Recentemente, o negócio inaugurou uma nova sede na Zona Norte da cidade, que também oferece musculação, natação e estúdio funcional.